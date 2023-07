Le petit Emile, deux et demi, a disparu samedi dans le hameau du Haut-Vernet, en France.

Mais où est le petit Emile?

Plus de battues, mais des recherches ciblées et menées par des professionnels. Mardi soir, dans le hameau des Alpes-de-Haute-Provence, aucune piste n'a encore été écartée, mais Emile, deux ans et demi, «n'a toujours pas été retrouvé». L'enquête continue.

Depuis près de 60 heures, les pompiers et gendarmes, mais aussi les «voisins, promeneurs, randonneurs, chasseurs et maires des communes», travaillent sans relâche pour retrouver Emile, deux ans et demi. Sans succès jusqu'ici. Le hameau du Haut-Vernet, 25 habitants, dans les Alpes-de-Haute-Provence, est désormais «sanctuarisé» par les autorités, comme l'a précisé mardi, le procureur de la République de Digne-les-Bains. Une commune totalement bouclée et des habitants qui ont désormais l'interdiction de participer aux recherches.

Si les battues ont été abandonnées lundi soir, des recherches plus ciblées et des «moyens spécialisés à la recherche de traces et d’indices» ont été mis en place. «Si l’enfant était dans le périmètre de recherche, il aurait déjà dû être retrouvé», annonçait plus tôt le procureur, pour rassurer l'opinion publique. Mais le temps presse. Comment un bambin si petit peut-il avoir la force d'aller plus loin que le périmètre initial de recherche (5km), par ses propres moyens?

Pour l'heure, «aucun élément ne caractérise une infraction pénale susceptible d’être à l’origine de cette disparition». Mais aucune piste n'est écartée, du moins tant que les recherches ne sont pas abandonnées.

«S'il était mort dans le périmètre, les chiens l'auraient senti» Un commandant de la gendarmerie, au Point.

Les relevés téléphoniques épluchés

Mardi soir, les gendarmes passaient toujours le hameau au peigne fin, «dans une opération de ratissage judiciaire». Le procureur de la République, Rémy Avon, a aussi précisé que des militaires ont été réquisitionnés, «spécialisés dans la recherche de caches». Sans succès.

Les autorités semblent désormais miser beaucoup sur les auditions des villageois et les relevés téléphoniques. Pour rappel, deux personnes disent avoir aperçu le bambin, seul, à 17h15, samedi, dans l'une des ruelles du hameau. Puis, plus rien.

Dans un hameau de 25 habitants, éplucher les communications permettra aux enquêteurs de savoir qui se trouvait dans le coin au moment de la disparition d'Emile, depuis la maison de ses grands-parents. En cas d'indices suffisamment solides, des «réquisitions judiciaires auprès des opérateurs» seront possibles. Même si l'enquête est encore ouverte pour «disparition inquiétante», des recherches sur le fichier des délinquants sexuels de la région ont déjà démarrées. Le volet judiciaire prend donc gentiment le relais.

Quelles sont les pistes ?

Pour l'instant, celle de l'enlèvement et celle de l'accident sont a priori les plus probables. Selon La Provence, «les enquêteurs privilégieraient à ce stade la piste de la collision avec une voiture ou un tracteur». Le corps aurait pu alors être dissimulé par le conducteur. L'enlèvement a déjà été évoqué par les autorités, mais les indices manquent cruellement à ce stade.

Le maire: «Les circonstances qu'il faudrait pour qu'un pervers se retrouve là-haut me paraissent aussi peu envisageables. Ici, tout le monde se connaît, il y a une surveillance collective. Si quelqu'un d'inconnu avait été aperçu, on le saurait à ce stade.» François Balique, le maire du village

Le voisinage, interrogé par la presse française, décrit la famille d'Emile comme étant «nombreuse», «très catholique», «discrète». «On les connaît mal. Les grands-parents ont onze enfants et ils restent donc plutôt entre eux», dira un villageois au magazine Le Point.

Emile, qui jouait dans le jardin «avec son petit tracteur jaune», a déjoué, samedi, la surveillance de ses grands-parents. La maman du petit garçon (mais aussi tout son entourage) a été entendue par la gendarmerie mardi après-midi. On n'en saura pas plus pour l'instant.

