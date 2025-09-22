ciel couvert13°
Cédric Jubillar nie toujours le meurtre de son épouse disparue

Jugé devant la cour d’assises du Tarn pour le meurtre de Delphine, disparue en décembre 2020 et jamais retrouvée, Cédric Jubillar maintient ses dénégations.
22.09.2025, 15:4622.09.2025, 15:46
La France sous le choc après le meurtre d&#039;une surveillante de collège à Nogent (F).
Cédric Jubillar, appelé par la présidente de la cour d'assises à s'exprimer à la reprise des débats après la pause-déjeuner.Image: AFP

Le procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse, s'est ouvert lundi dans le sud-ouest de la France. L'accusé a maintenu ses dénégations. L'audience doit faire la lumière sur la disparition fin 2020 de l'infirmière dont le corps n'a jamais été retrouvé.

«Je conteste toujours les faits qui me sont reprochés»
Cédric Jubillar

Ce peintre-plaquiste de 38 ans comparaît à Albi devant les assises du Tarn (sud-ouest) pour le meurtre de sa femme Delphine, infirmière de 33 ans et mère de ses deux enfants. La jeune femme a mystérieusement disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-Les-Mines (sud-ouest). Son corps, malgré les recherches, n'a jamais été retrouvé.

Pour l'accusation, Cédric Jubillar, en détention depuis juin 2021, a tué et fait disparaître celle qui était son épouse depuis 2013 parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'elle le quitte pour un autre homme. Cédric Jubillar a toujours contesté sa responsabilité, ses avocats pointant quant à eux «l'absence de preuves» dans ce dossier. (dal/ats)

Thèmes
