Cédric Jubillar nie toujours le meurtre de son épouse disparue
Le procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse, s'est ouvert lundi dans le sud-ouest de la France. L'accusé a maintenu ses dénégations. L'audience doit faire la lumière sur la disparition fin 2020 de l'infirmière dont le corps n'a jamais été retrouvé.
Ce peintre-plaquiste de 38 ans comparaît à Albi devant les assises du Tarn (sud-ouest) pour le meurtre de sa femme Delphine, infirmière de 33 ans et mère de ses deux enfants. La jeune femme a mystérieusement disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 à Cagnac-Les-Mines (sud-ouest). Son corps, malgré les recherches, n'a jamais été retrouvé.
Pour l'accusation, Cédric Jubillar, en détention depuis juin 2021, a tué et fait disparaître celle qui était son épouse depuis 2013 parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'elle le quitte pour un autre homme. Cédric Jubillar a toujours contesté sa responsabilité, ses avocats pointant quant à eux «l'absence de preuves» dans ce dossier. (dal/ats)