Victoire historique de militants anti-corrida dans le sud de la France

Tradition espagnole introduite en France au XIXe siècle, la corrida fait régulièrement débat dans l'Hexagone entre défenseurs de cette «tradition culturelle régionale» et militants de la cause animale.

Au-delà du cas de Pérols, cette décision «devrait faire jurisprudence» et «la corrida ne pourra pas être réimplantée là où elle n'avait plus droit de cité», a-t-elle ajouté.

Mais il estime que les manifestations taurines qui s'y sont tenues, notamment en 2022, «ne présentent pas de caractère ininterrompu» et qu'elles n'ont en outre, «depuis environ 20 ans, jamais concerné des courses de taureaux de type novillada ou corrida, avec ou sans mise à mort».

Or, selon le code pénal français, «exercer des sévices graves ou commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende», des dispositions qui «ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée», a rappelé mardi le tribunal.

