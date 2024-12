François Bayrou, du tracteur à Matignon: itinéraire d'un orgueilleux

Emmanuel Macron avait besoin de François Bayrou pour se faire élire la première fois en 2017 et François Bayrou avait besoin d’Emmanuel Macron pour obtenir des sièges à l’Assemblée nationale cette année-là. Hormis une origine provinciale, l’un est issu de la bourgeoisie terrienne, l’autre, fils de médecin, de la bourgeoisie citadine, on ne voit pas, à part l’intérêt, mais c’est là l’essentiel, ce qui réunit ces deux mondes en même temps que ces deux générations.

L’authenticité ne vaudrait rien si l’on s’en contentait. Il est tout sauf un identitaire. Bégaiement dompté, il entame des études, passe l’agrégation de lettres classiques, longtemps le plus français des diplômes du supérieur, qui vous ouvrait grand les portes de l’enseignement et celles du pouvoir aussi.

François Bayrou n’a jamais été détesté des Français – cela pourrait changer dès lors qu’il dirigera le gouvernement. Il leur est arrivé de se moquer de ses grandes oreilles et de son orgueil de chien battu, mais de le détester, non.

François Bayrou – il insiste pour qu’on dise «baillerou» et non pas «bérou» – est de cette France qui n’est pas majoritaire, qui l’est moins que jamais à l’heure des populismes, mais à laquelle certains croyaient encore dans les années 1990. Catholique, il avait foi dans l’Europe fédérale des pères démocrates-chrétiens de la construction européenne.

Le voilà premier ministre, à 73 ans. Le minimum et une revanche pour ce Pyrénéen qui serait certainement devenu président de la République en 2007 s’il avait été présent au second tour, face à Nicolas Sarkozy. Malheureusement pour lui, la socialiste Ségolène Royal, qui n’avait aucune chance de battre le candidat de la droite, le devança au premier tour. C’en fut fini de ses chances d’accéder au sommet de l’Etat.

Cette incroyable disparition a fasciné l'Amérique

Un avion manqué, une poignée d'apparitions sur des vidéos de surveillance, des messages «étranges et alarmants», un suicide tragique et un twist inattendu... Depuis un mois, l'affaire Hannah Kobayashi, jeune femme disparue à Los Angeles après avoir raté sa correspondance pour New York, captive le public et les médias. Récit.

Ce vendredi 8 novembre 2024 doit être un grand jour pour Hannah Kobayashi. Le jour où, pour la première fois de sa vie, cette Hawaïenne de 30 ans pourra cocher un nouvel objectif sur sa longue liste de rêves. Voir New York de ses propres yeux.