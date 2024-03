Harcèlement de rue: la Française des Jeux lance des lieux refuges

La devanture d'un bar-tabac très courant en France. Image: fdj / x

En France, 9 femmes sur 10 disent anticiper les actes et les propos sexistes, et adoptent des conduites d'évitement pour ne pas les subir. La FDJ propose une solution supplémentaire, à quelques mois des JO de Paris.

Les bars-tabac et points de vente presse du réseau de la Française des Jeux pourront bientôt devenir des «lieux refuge» pour les femmes victimes de harcèlement de rue en France, annonce jeudi l'opérateur de la loterie nationale.

Après des expérimentations «concluantes», menées à Nantes et Lille, la FDJ va proposer aux commerçants volontaires de son réseau - qui compte 29 000 points de vente - une formation délivrée par Umay, une application qui vise à lutter contre le harcèlement de rue et l'insécurité, avec laquelle elle a signé jeudi un partenariat.

Comme un GPS

Cette application répertorie 3200 gendarmeries, 600 commissariats de police et 6000 établissements labellisés «lieux sûrs»: des bars, des restaurants et des discothèques mais aussi des magasins et institutions, où les personnes qui se sentent menacées peuvent se réfugier:

Elle fonctionne comme un GPS , proposant des itinéraires où sont signalés «lieux sûrs» et commissariats, et donne la possibilité de désigner des personnes de confiance qui peuvent suivre le déplacement;

, proposant des itinéraires où sont signalés «lieux sûrs» et commissariats, et donne la possibilité de désigner des personnes de confiance qui peuvent suivre le déplacement; On peut également envoyer des alertes sur l'application qui revendique 60 000 membres actifs , ou signaler un danger. Il faut créer un compte pour pouvoir l'utiliser;

, ou signaler un danger. Il faut créer un compte pour pouvoir l'utiliser; Mille points de vente du réseau doivent rejoindre le réseau cette année.

En France, Umay a déjà pour partenaires l'enseigne de magasins Monoprix, l'établissement public qui gère les transports en région parisienne, ou encore des collectivités locales.

Du «féminisme washing» ?

Mais pour Amy Bah, présidente du collectif féministe #NousToutes Lille, il faut «prendre cette initiative avec beaucoup de précaution»:

«En quoi consistera la formation des buralistes? Est-ce le lieu le plus approprié? Si la victime est exposée à des remarques désobligeantes des clients, ça ne va pas»

Il peut sembler contre-intuitif de proposer aux femmes de se réfugier dans des bars-tabac, à la clientèle essentiellement masculine. La présidente craint un «féminisme washing» de la part de la FDJ.

En France, 81% des femmes déclarent avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics, selon une étude de l'institut de sondages Ipsos de 2020. (ats/jch)