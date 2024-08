Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Keystone

Macron a pris une décision qui ne va pas plaire à la gauche

Emmanuel Macron a annoncé lundi qu'il ne nommera pas un premier ministre issu du parti de gauche NFP.

Le président français Emmanuel Macron a écarté, lundi, la possibilité de nommer un premier ministre issu du parti de gauche NFP (Nouveau Front populaire).

Le locataire de l'Elysée lancera mardi «un nouveau cycle de consultations» pour trouver un successeur à Gabriel Attal, avec les responsables des partis et «des personnalités se distinguant par l'expérience du service de l'État et de la République».

Plus d'un mois après la démission de l'exécutif dans la foulée des élections législatives de juillet, la France n'a toujours pas de premier ministre, avec une gauche qui revendique le poste et s'impatiente, et un président qui continue de consulter. (jch)