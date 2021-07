3 points pour (mieux) comprendre les régionales françaises

Les bureaux de vote ont ouvert à 08h00 ce dimanche: à moins d'un an de la présidentielle, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections régionales. Explications.

Retardé de trois mois, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, le scrutin, qui se tient à la proportionnelle sur deux tours, vise à élire pour six ans les conseillers des treize régions de la France métropolitaine et de deux d'outre-mer. Ceux-ci sont compétents dans des domaines touchant directement les citoyens, comme les transports publics, les collèges et lycées et l'aménagement du territoire.

Si les enjeux sont multiples, l'abstention risque d'être le grand vainqueur de ce …