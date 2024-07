Marine Le Pen, réélue députée dès le premier tour des législatives anticipées le 30 juin dans son fief d'Hénin-Beaumont (Nord), doit en outre être jugée avec 24 autres personnes et le RN à partir du 30 septembre pour des détournements de fonds européens en lien avec la rémunération d'assistants d'eurodéputés entre 2004 et 2016.

En juin, la Cour de cassation a validé définitivement la condamnation du RN pour la surfacturation des kits de campagne, utilisés par les candidats frontistes lors des élections législatives de 2012 et remboursés par l'Etat.

En 2017, elle avait déjà vu 873'576 euros de ses dépenses retoquées par la Commission, constituées à 95% des emprunts contractés auprès du Front national (FN, devenu RN) et du micro-parti de son père Jean-Marie Le Pen, mais elle n'avait, à l'époque, pas formé de recours.

La candidate du RN, battue au second tour par Emmanuel Macron, avait formé un recours devant le Conseil constitutionnel avant de renoncer. Marine Le Pen avait investi près de 11,5 millions d'euros dans sa campagne présidentielle de 2022, la troisième.

Mi-décembre 2022, la CNCCFP avait retoqué les dépenses de «flocage et déflocage» de douze cars loués dans le cadre de la campagne de la cheffe de file du Rassemblement national (RN), pour un montant de 316'182 euros, estimant que le recours à ce type d'affichage constituait une dépense irrégulière.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), chargée de contrôler la régularité des dépenses des candidats, qui sont plafonnées et dont une partie est remboursée par l'Etat, avait adressé un signalement au parquet de Paris en 2023.

Après une enquête préliminaire, une information judiciaire a été ouverte le 2 juillet pour prêt d'une personne morale à un candidat en campagne électorale, acceptation par un candidat en campagne de prêt d'une personne morale, détournement de biens par des personnes exerçant une fonction publique, escroquerie commise au préjudice d'une personne publique, faux et usage de faux, a détaillé le parquet.

Plus de «International»

Maeva Ghennam s'est retrouvée nue à cause d'un problème de fesses

Les plus lus

La Maison blanche dément une rumeur sur l'état de santé de Joe Biden

Le président américain Joe Biden n'est pas traité pour la maladie de Parkinson, a assuré lundi sa porte-parole, après des spéculations provoquées par un article du New York Times.

Le New York Times a révélé lundi qu'un spécialiste de la maladie neurodégénérative de Parkinson avait été reçu huit fois en huit mois à la Maison-Blanche, entre l'été 2023 et ce printemps, soulevant ainsi les craintes de voir le président Joe Biden en souffrir. Lundi, sa porte-parole a démenti ces soupçons. Et il ne prend pas de médicaments contre cette maladie, a-t-elle ajouté.