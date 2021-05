International

France

Critiquée pour sa tenue, Léna Situations et sa réponse ont créé le buzz



instagram

Critiquée pour sa tenue, cette influenceuse répond de la meilleure des façons

La youtubeuse Léna Situations s'est fait lyncher sur les réseaux après avoir publié une story dans laquelle elle apparaissait sans soutien-gorge. Elle a répondu en republiant la photo, zoomée et encore plus détaillée. C'est le buzz du jour.

«Le soutien-gorge c'est pas une option…🤮». Voilà le type de messages reçus par la star des réseaux sociaux Lena Mahfouf aka Léna Situations sur Instagram. En cause? Une story dans laquelle elle apparait sans soutien-gorge.

La photo qui a tout déclenché 👇

En réponse, l'influenceuse française aux plus de 3 millions d'abonnés a reposté la photo sur son compte Instagram, sans son visage cette fois. Avec pour seule légende: «l'arme du crime».

«Les gens n’ont rien d’autre à faire?!»

Elle en a profité aussi pour rappeler que chacun est libre de porter ce qu'il veut. Et surtout, que l'avis des autres importe peu.

Les réactions des abonnés ne se sont pas fait attendre. «En 2021 on en est encore là!??» ou encore «Non mais sérieux... moi aussi je porte jamais de soutien gorge car ça me gratte 😂.. franchement les gens n’ont rien d’autre à faire que d’écrire de tels messages...?»

La publication a pour l'instant ramené plus de 760 000 likes et plus de 6300 commentaires.

