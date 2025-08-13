bien ensoleillé32°
«Allah est lesbienne»: une militante arrêtée au Maroc

A Moroccan National Security force awaits in front of the Court of First Instance in Rabat where feminist activist Ibtissame Lachgar was brought on August 12, 2025, two days after her arrest. Moroccan ...
La sécurité marocaine devant la prison de Rabat où est enfermée la militante Ibtissame Lachgar Image: AFP

La militante féministe marocaine Ibtissame Lachgar risque 5 ans de prison pour «atteinte à la religion islamique», après qu'elle a apparu portant une t-shirt avec l'inscription «Allah is lesbian».
13.08.2025, 15:1413.08.2025, 15:15
Une militante féministe marocaine, Ibtissame Lachgar, a été placée mardi en détention pour «atteinte à la religion islamique» après la publication sur les réseaux sociaux d'une photo jugée «offensante envers Dieu», a annoncé le parquet.

«Comme toute idéologie religieuse»

La militante de 50 ans avait publié fin juillet une photo d'elle-même portant un t-shirt où apparaissait le mot «Allah» suivi de la phrase «is lesbian» («est lesbienne»). La photo était accompagnée d'un texte qualifiant l'islam, «comme toute idéologie religieuse», de «fasciste, phallocrate et misogyne».

Placée en garde à vue dimanche, Ibtissame Lachgar «a été poursuivie mardi pour atteinte à la religion islamique et placée en détention», a déclaré à l'AFP une source au parquet. L'article 267-5 du Code pénal marocain, en vertu duquel elle est poursuivie, punit de six mois à deux ans de prison ferme «quiconque porte atteinte à la religion musulmane». La peine est susceptible d'être portée à cinq ans d'emprisonnement si l'infraction est commise en public, «y compris par voie électronique».

«200'000 personnes» rejoignent la Pride interdite à Budapest

Les défenseurs des droits humains dénoncent ce texte de loi qu'ils accusent d'entraver la liberté d'expression. La publication d'Ibtissame Lachgar avait suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes appelant à son arrestation.

«Des milliers de menaces de viol et de mort»

Dans une publication sur Facebook, Ibtissame Lachgar avait affirmé être victime depuis plusieurs jours de cyberharcèlement et avoir reçu «des milliers de menaces de viol, de mort, d'appels au lynchage et à la lapidation». La date de son procès n'est pas connue.

«En tant que gay, j’en ai assez de ces campagnes dites inclusives»

Elle avait co-fondé en 2009 le Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (Mali). Parmi ses actions les plus marquantes figure un pique-nique organisé en 2009, durant le ramadan, pour défendre le droit de ne pas jeûner et contester l'article 222 du code pénal marocain sanctionnant toute personne musulmane rompant ostensiblement le jeûne en public sans motif religieux valable.

Depuis, son mouvement a mené plusieurs campagnes médiatisées contre les violences faites aux femmes et la pédocriminalité. Son militantisme lui a valu plusieurs démêlés avec les autorités, sans qu'elle soit poursuivie. En 2016, elle a été interpellée à Rabat pour trouble à l'ordre public et son entourage avait dénoncé une arrestation «injustifiée». En 2018, après une campagne pro-IVG de Mali, elle a de nouveau été détenue pendant 24 heures, notamment pour «délit d'ivresse», selon la presse locale. (AFP/Maroc)

Grok exclu de X: bug, censure ou «erreur stupide»?
L'IA d'Elon Musk a été brièvement suspendue du réseau social mardi. Interrogé par les internautes, le robot a toutefois donné des réponses très diverses sur les raisons.
Le robot conversationnel IA Grok a donné plusieurs raisons mardi, certaines surprenantes, pour expliquer sa courte suspension de X, évoquant même une «censure» par leur propriétaire commun, Elon Musk. En cause selon Grok: des messages de sa part accusant Israël et les Etats-Unis de commettre un «génocide» à Gaza, où Israël mène depuis depuis plus de 22 mois une offensive en réponse à l'attaque perpétrée le 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien Hamas.
L’article