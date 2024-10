Notre-Dame de Paris va rouvrir ses portes en décembre

Trump snobe Zelensky et l'Ukraine doit sérieusement s'inquiéter

Pour les personnes malvoyantes, des planches tactiles et maquettes 3D seront disponibles. Enfin, un nouveau dossier pédagogique en trois langues, à destination des enseignants, sera prochainement mis en ligne, explique la responsable. (ats/afp)

Par ailleurs, une application sera disponible «dès l'ouverture de la cathédrale» en français, anglais et espagnol, avant l'ajout d'autres langues courant 2025.

Enfin pour les visites et conférences à but culturel et patrimonial, «il faudra attendre la troisième phase, à partir de la Pentecôte 2025» début juin. Les réservations ouvriront en mars, avec de nouveaux créneaux «ajoutés progressivement, trois mois à l'avance», assure la responsable.

La première cérémonie d'inauguration de Notre-Dame est prévue le 7 décembre et la première messe sera célébrée le lendemain dans ce chef-d'oeuvre de l'art gothique qui avait été touché par un incendie le 15 avril 2019.

«L'activité humaine rend les ouragans encore plus dangereux»

Deux ouragans particulièrement puissants ont frappé la Floride en l'espace de deux semaines. Une situation qui risque de se reproduire de plus en plus souvent: en réchauffant les océans, le changement climatique alimente ces tempêtes, qui deviennent plus violentes.

L'ouragan Milton s'est abattu sur les côtes floridiennes ce jeudi matin. Accompagné de tornades et de vents atteignant les 165 km/h, le cyclone a privé de courant plus de trois millions de foyers, en semant la destruction sur son passage. Avant d'être rétrogradé en catégorie 1, il était passé en catégorie 5 (la plus élevée) en l'espace de neuf heures, suscitant la stupeur des scientifiques. Joe Biden l'avait qualifié de «pire tempête du siècle».