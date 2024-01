Unis, ces rivaux peuvent sauver la gauche française

«Allons plus loin: en vous lisant, j’ai l’impression que l’ouvrier ukrainien est destiné à prendre la place du "plombier polonais" d’hier. On sent poindre la défense de "nos" travailleurs contre les "leurs". Là apparaît peut-être notre différence la plus fondamentale: vous concevez les luttes sociales et politiques dans un cadre purement national alors qu’il est nécessaire selon moi de les mener, aussi, à l’échelle continentale.»

Raphaël Glucksmann