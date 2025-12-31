beau temps
DE | FR
burger
International
France

La France veut interdire les réseaux aux moins de 15 ans

La France veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans (image d&#039;illustration).
Le gouvernement français veut prévenir les plus jeunes de «l'exposition à des contenus inappropriés», du «cyberharcèlement» et des «altérations du sommeil» (image d'illustration).Image: Shutterstock

La France veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Les parlementaires français vont prochainement débattre d'un projet visant à interdire «la fourniture d'un service de réseau social en ligne à un mineur de moins de quinze ans». Macron en a fait une priorité.
31.12.2025, 13:2431.12.2025, 13:24

Le gouvernement français souhaite interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée scolaire de 2026. Un projet de loi qui sera discuté prochainement au Parlement.

Ce projet compte interdire «la fourniture, par une plateforme en ligne, d'un service de réseau social en ligne à un mineur de moins de quinze ans» dès le 1er septembre 2026.

Interdiction des réseaux sociaux: la Suisse prépare un tournant

«De nombreuses études et rapports attestent désormais des différents risques induits par un usage excessif des écrans numériques par les adolescents», justifie le gouvernement dans le document, listant notamment «l'exposition à des contenus inappropriés», «le cyberharcèlement» et «les altérations du sommeil».

Le premier article du projet confie à l'Arcom, l'Autorité française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, le soin de faire respecter cette interdiction. Dans un second article, le projet de loi du gouvernement entend élargir au lycée l'interdiction de l'usage du téléphone portable. Une mesure déjà mise en place de la maternelle au collège par une loi de 2018, bien que celle-ci peine parfois à être respectée.

Blocage européen

Le président Emmanuel Macron, qui a fait de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans une priorité, avait annoncé début décembre que le projet de loi devrait être débattu «dès janvier».

En décembre, la ministre déléguée à l'Intelligence artificielle et au Numérique, Anne Le Hénanff, avait défendu dans une interview un texte de loi «court et compatible avec le droit européen, principalement le DSA (règlement européen sur les services numériques)». Une loi instaurant une majorité numérique à 15 ans et promulguée en juillet 2023 n'avait pu être mise en oeuvre en raison d'un blocage européen.

Les ados suisses aspirent à la minceur à cause des réseaux sociaux

Le projet de loi gouvernemental s'inscrit dans le sillage de plusieurs initiatives législatives visant l'instauration d'un âge minimum pour l'utilisation des réseaux sociaux. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Voici Kevin, le mouton qui fait rire les réseaux sociaux
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi l'enterrement de Brigitte Bardot suscite la polémique
L'entourage de la star décédée dimanche se prépare pour les obsèques à Saint-Tropez. Mais la question d'un hommage national divise, alors qu’elle sera inhumée le 7 janvier. Reportage.
Quel hommage pour Brigitte Bardot? L'entourage de la star est attendu à Saint-Tropez lundi pour organiser des obsèques à son image dans ce petit port méditerranéen où elle menait une vie simple, loin des projecteurs et des controverses.
L’article