Plusieurs femmes accusent Jean Imbert de violences psychologiques et physiques. Image: Jean Imbert / Facebook

Jean Imbert accusé de violences par quatre ex-compagnes

Manipulation, insultes, violences psychologiques, voire physiques: quatre anciennes compagnes du célèbre chef étoilé français l'accusent dans une enquête publiée par le magazine «Elle». L'homme nie les faits reprochés.

L'image publique affable et bon enfant de Jean Imbert cache-t-elle une personnalité plus sombre? C'est ce que soutiennent plusieurs femmes, qui accusent le célèbre chef étoilé de violences psychologiques et physiques dans une enquête publiée ce mercredi par le magazine Elle.

Ces témoignages, recueillis pendant quatre mois, «dessinent un schéma répété, durable et concordant de faits de dénigrement, de volonté de contrôle et de jalousie excessives», écrit Elle.

«Il contrôlait les personnes avec qui je sortais, à quelle heure je rentrais», décrit par exemple une femme qui a eu une relation avec lui l'an dernier. Et d'ajouter:

«Il me reprochait de parler à certains de mes amis hommes qu’il soupçonnait d’être amoureux de moi»

A ces épisodes répétés de jalousie, celui qui a gagné «Top Chef» en 2012 alternait insultes et dénigrements, portant notamment sur le physique de ses compagnes. Kelly Santos, qu’il a fréquentée en 2024, raconte ainsi que le chef l’aurait traitée de «pute» et de «pouffiasse». «Je devais me justifier sur tout. J’étais épuisée», confie une autre femme.

Nez cassé

Parfois, ces actes de violence psychologique ont dégénéré en violences physiques. Une femme témoignant sous le prénom d’Eléonore indique avoir eu le nez fracturé par Imbert, qui lui aurait asséné «un coup de tête» alors qu’ils étaient en couple.

L'actrice Lila Salet l'accuse d'avoir défoncé la porte de chez elle, en 2013. Elle dit avoir déposé plainte contre le chef, qui l'aurait poussée à la retirer. Dans une vidéo publiée sur Instagram, Salet ajoute avoir été victime de violences physiques et psychologiques.

«Jean Imbert est un homme extrêmement violent. Il me mettait des énormes claques dans la tête, il n’a pas juste défoncé ma porte, il me frappait» Lila Salet, sur Instagram

Jean Imbert nie ces accusations et fait état de «dysfonctionnements réciproques». Il reconnaît le coup de tête contre Eléonore, mais affirme avoir lui-même subi des violences physiques de la part de cette ex-conjointe. (asi)