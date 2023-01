«Macron adore niquer les profs»: Les Français sont des génies de la grève

En tout cas par écrit. Petit tour des pancartes les plus originales du premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites.

Un Français, ça gueule. Les mauvaises langues diront qu'il ne sait faire que ça. Quoiqu'il en soit, plus d'un million de citoyens se sont donnés le mots, jeudi 19 janvier, pour battre le pavé. Objectif: s'opposer à une réforme des retraites qu'ils jugent brutale et injuste.

Des écoles fermées aux transports paralysés, l'appel des syndicats a (pour l'instant) fonctionné. Ils promettent déjà de nouvelles mobilisations et la foire d'empoignes est loin d'être terminée.

Si casse il y a eu (vitrines de banque défoncées, Tesla cramées, etc...), les rassemblements se sont, dans l'ensemble, déroulés sans incident majeur. Et qui dit Français en colère, dit... festival de pancartes. C'est d'ailleurs dans l'ADN de nos chers voisins de savoir exprimer leur colère à coups de slogans et de peinture. C'est souvent drôle, parfois foutrement beauf, mais la créativité, elle, n'est pas encore à la retraite.

Petit tour des meilleures pancartes des manifs

Notre préférée:

C'est vrai, quoi.

Avoir les nerfs, mais pas les mots.

Parfois, on rêve d'être aimé comme Macron est détesté

Oui, frère.

C'est donnant-donnant.

Les sentiments ça peut marcher, remarque.

Même énergie, mais sans les formes.

Quoi, il est pas beau Manu?

Macron, en état de siège.

On avait dit pas les enfants...

Tiens, un mème en liberté.

De la Kaamelott cette réforme des retraites!

Se réincarner avant de se reposer?

Un gréviste qui tombera pas dans le panneau.

En faire tout un fromage, définition.

Au lieu de rester à la Barack.