Borne passe en force sur la réforme des retraites: «C'est un bras d'honneur»

La première ministre française va utiliser le fameux 49.3 qui lui permettra de faire passer la contestée réforme des retraites en force.

Le gouvernement français a décidé d'avoir recours à l'article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites en force. Cette dernière est contestée dans la rue et par l'essentiel des syndicats du pays.

Jusqu'ici, Emmanuel Macron avait fait savoir qu'il ne voulait pas y recourir et qu'il préférait faire voter les députés, alors que sa coalition n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale et devait compter sur les votes des députés du parti de la droite traditionnelle, Les Républicains.

A double tranchant

Pour rappel le 49.3 est un artifice législatif qui permet à la première ministre Elisabeth Borne de faire accepter une loi en force sans passer par le vote de l'Assemblée nationale.

Mais user de cet article est à double tranchant. En effet, les députés peuvent alors demander une motion de censure. Dans le cas où la majorité de l'Assemblée l'accepte, le gouvernement doit démissionner.

Il semblerait qu'au terme d'innombrables tractations, de fébriles calculs et de multiples réunions de crise, l'exécutif a considéré qu'aller au vote était trop risqué sur ce projet qui recule de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite.

Un gouvernement menacé

Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, a lancé:

«C'est un bras d'honneur violent pour la France»

L'élu de gauche a déjà averti que la motion de censure était prête,

Plus tard, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont aussi annoncé qu'ils déposeraient une motion de censure contre le gouvernement. Le Pen considère que cette dernière «ne peut pas rester» à Matignon et Mélanchon a commenté: «Je crois que nous avons de bonnes chances d'avoir le dernier mot». Pour cela, il ne reste plus qu'à cette opposition protéiforme de trouver des alliés.

Et en ce moment, des députés qui soutiennent d'ordinaire le parti présidentiel se posent des questions, notamment dans le camp des républicains, rapporte le député Pierre-Henri Dumont...

Grèves massives

Depuis le 19 janvier, des centaines de milliers de Français ont manifesté à huit reprises pour dire leur refus de cette réforme, sur fond de grèves reconductibles, par exemple comme celle des éboueurs parisiens. Les trottoirs de la capitale française, une des villes les plus touristiques au monde, sont ainsi par endroits couverts de montagnes de poubelles malodorantes.

Les opposants à cette réforme la jugent «injuste», notamment pour les femmes et les salariés aux métiers pénibles. Les différentes enquêtes d'opinion montrent que les Français y sont majoritairement hostiles. Le gouvernement français a choisi de relever l'âge légal de départ à la retraite pour répondre à une dégradation financière des caisses de retraite et au vieillissement de la population.

La France est l'un des pays européens où l'âge légal de départ à la retraite est le plus bas, sans que les systèmes de retraite ne soient complètement comparables. (jah avec ats)