Le 10 juin 2023, des fleurs et des hommages aux victimes ont été déposés sur l'aire de jeux, lequel avait été le théâtre de l'attaque au couteau à Annecy, en France, deux jours plus tôt. Keystone

Attaque d'Annecy: l'état de santé de deux des enfants s'améliore

Après avoir été agressés au couteau le 8 juin dernier, deux cousins de deux ans et deux ans et demi ont récemment pu quitter l'hôpital. Au total, l'attaque avait fait six victimes.

Plus de «International»

Plus d'un mois après la violente attaque au couteau survenue à Annecy, l'état de deux jeunes victimes semble s'améliorer. Selon les informations de BFMTV, les deux petits cousins, âgés de deux ans et de deux ans et demi, ont pu quitter l'hôpital il y a plusieurs semaines pour l'un, et une dizaine de jours pour l'autre.

Le quotidien français indique toutefois que leur état nécessite toujours une surveillance, notamment pour l'un des deux enfants, une fillette touchée au pancréas.

Les faits s'étaient produits le 8 juin. Ennio et Alba se trouvaient dans leur poussette au cœur du parc du Pâquier au bord du lac d'Annecy. Un homme âgé de 31 ans s'en était soudainement pris à eux, les poignardant au thorax. Leur pronostic étant alors engagé, ils avaient été pris en charge au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble.

D'autres victimes impliquées

Dans cette attaque, deux autres enfants avaient été blessés. Une petite Britannique de trois ans et un petit Néerlandais de deux ans. Eux aussi avaient rapidement été pris en charge, l'un ayant été transféré à l'Hôpital universitaire de Genève (HUG). Ils avaient finalement pu sortir rapidement des urgences.

Parmi les victimes de l'assaillant se trouvaient également des adultes: deux hommes de 70 et 78 ans. L'un avait pu rentrer chez lui le soir même de l'attaque, l'autre avait dû patienter quelques jours.

L'homme au couteau a lui été mis en examen pour «tentative d'assassinat», avant d'être incarcéré dans une unité psychiatrique de l'hôpital du Vinatier à Bron, près de Lyon. Il n'a jamais donné d'explications quant à son acte. (mndl)