Attaque d'une synagogue à La Grande-Motte: trois suspects sont arrêtés

Les actes antisémites ont quasiment triplé depuis le début de l'année, avec «887 faits» recensés au premier semestre, avait indiqué le 9 août le ministre démissionnaire de l'Intérieur Gérald Darmanin, alors qu'ils étaient 304 au cours de la même période l'an dernier. Ils avaient déjà fortement augmenté, notamment après le 7 octobre, selon le ministère de l'Intérieur, qui en a recensé 1676 sur l'année, «soit quatre fois plus qu'en 2022» . (ats/chl)

Trois fois plus

La responsable des députés du Rassemblement national Marine Le Pen a, elle, dénoncé des «attaques inacceptables et inqualifiables (...), conséquence de la montée de l'antisémitisme qui se répand dans notre pays». Le patron du parti Jordan Bardella a fustigé pour sa part «un acte criminel et antisémite».

«L'antisémitisme grandit en France et il vient encore de frapper à La Grande-Motte», a accusé le secrétaire national du PCF Fabien Roussel, le leader de Place publique Raphaël Glucksmann dénonçant lui «le fléau de l'antisémitisme, que nous devons combattre ensemble sans la moindre faiblesse».

Le gouvernement a régulièrement dénoncé une recrudescence des actes antisémites depuis l'attaque du mouvement islamiste Hamas sur Israël le 7 octobre 2023 et la reprise du conflit à Gaza. Le président du Crif Yonathan Arfi a dénoncé «avec force une tentative de tuer des Juifs».

Le premier ministre démissionnaire Gabriel Attal et celui de l'Intérieur Gérald Darmanin ont rapidement annoncé se rendre sur place dans l'après-midi , alors que le second dénonçait sur le réseau social X un acte «manifestement criminel» . Le ministre démissionnaire a également annoncé avoir demandé à tous les préfets le renforcement «immédiat» des gardes statiques devant les lieux de culte juifs.

Selon le maire de La Grande Motte, les caméras de surveillance de la ville on capté les images d'un individu en train d'incendier les véhicules. Intervenu suite à l'incendie, un policier municipal a été blessé dans cette station balnéaire de 8500 habitants proche de Montpellier (sud-est). Aucune précision n'a été donnée sur l'état de santé de l'agent.

«Les premiers éléments, notamment de vidéosurveillance, montrent que l'assaillant était extrêmement déterminé et que si la synagogue avait été remplie de fidèles à ce moment-là [...] probablement qu'il y aurait eu des victimes», a-t-il fait valoir.

Sur une image de vidéosurveillance authentifiée par l'AFP, on peut voir un individu, le visage découvert, portant autour de la taille un drapeau palestinien, dont dépasse ce qui semble être la crosse d'une arme de poing. Il est coiffé d'un keffieh rouge et tient dans chaque main une bouteille en plastique remplie d'un liquide jaunâtre.

Trois personnes ont été arrêtées samedi après l'attaque par un individu portant un drapeau palestinien d'une synagogue dans le sud de la France. Un policier a été légèrement blessé dans cet acte dénoncé comme «terroriste» et antisémite par le président français .

