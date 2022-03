Un sarcophage découvert dans les ruines de Notre-Dame

Un cercueil, qui pourrait dater du 14e siècle a été mis au jour par les archéologues présents sur le chantier de reconstruction de la cathédrale. Il pourrait s'agir de celui d’un religieux.

Le sarcophage a été découvert par une équipe d'archéologues présents pour le chantier de reconstruction de la cathédrale. Image: Twitter

Notre-Dame n'a visiblement pas livré tous ses secrets. Le chantier de reconstruction de la cathédrale a donné lieu à la découverte d'importants vestiges archéologiques, qui pourraient remonter au 14e siècle. Selon Le Matin, un sarcophage de plomb et des mains délicates sculptées dans la pierre ont été mis au jour au cœur de ce monument gothique, mardi.

L'église, qui a partiellement été détruite lors d'un incendie il y a trois ans, est en pleine reconstruction. Ce sont, d'ailleurs, les fouilles préalables à l’installation d’un échafaudage – devant servir à la reconstruction de la flèche – qui ont permis cette découverte.

«On y voit encore des cheveux»

Malgré la déformation du sarcophage par le poids de la terre et des pierres qui l'entouraient, les archéologues ont pu y introduire une caméra endoscopique: «On voit encore des éléments de tissu, a priori aussi des cheveux».

Le sarcophage sera, par la suite, amené en laboratoire afin d'être analyser et de «connaître un peu plus la situation de ce personnage et la manière dont il a été probablement embaumé», explique Dominique Garcia, président de l’Institut national de recherche archéologique (Inrap).

C’est la première fois qu’un sarcophage aussi bien conservé est retrouvé, selon les experts. Pour l'heure, on ignore encore l’identité du défunt, bien qu'il s'agisse probablement d’un membre haut placé de l’Eglise. (sia)