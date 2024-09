Meurtre de Philippine: la France va demander l'extradition du suspect

Deux blessés et une surprenante pénurie au meeting du Wisconsin

«Le ressortissant marocain a été arrêté mardi dans le canton de Genève, en vertu d'une mesure relevant du droit des étrangers et a ensuite été identifié comme suspecté d'un meurtre commis à Paris»

Un juge d'instruction est chargé depuis mardi de l'enquête ouverte notamment pour homicide et viol concernant la mort à Paris de la jeune étudiante Philippine, a précisé le ministère public. L'information judiciaire porte notamment sur les infractions de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, viol, vol et escroquerie, le tout en état de récidive légale.

La France va faire une demande d'extradition à la Suisse concernant le jeune Marocain arrêté à Genève et suspecté d'avoir tué une étudiante à Paris. Elle veut «se voir remettre l'intéressé le plus rapidement possible», a indiqué mercredi le parquet de Paris.

Après son arrestation à Genève, le gouvernement français va demander l'extradition de l'homme suspecté du viol et du meurtre de la jeune Philippine.

Les deux conseillers fédéraux sont à New York pour s'attaquer aux réformes de l'ONU et renforcer le multilatéralisme.

La présidente de la Confédération Viola Amherd et le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis représentent la Suisse cette semaine à la semaine de haut niveau qui ouvre la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le message des deux conseillers fédéraux aux hommes d'Etat à New York: il est temps de s'attaquer aux réformes de l'ONU et de renforcer le multilatéralisme.