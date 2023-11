Le marché de Noël de Strasbourg est fameux. Il a accueilli plus de deux millions de badauds l'année passée. Image: www.imago-images.de

Terrorisme: le marché de Noël de Strasbourg est sous haute surveillance

Mi-octobre, la France a déclaré le plus haut niveau d'alerte terroriste. Le marché de Noël de Strasbourg doit désormais faire l'objet d'une surveillance particulièrement étroite.

Charlotta Siemer / t-online

Un article de

Pour la première fois, le marché de Noël de Strasbourg devrait être surveillé par deux drones. C'est ce que rapporte BFM Alsace. En outre, plus de 1000 fonctionnaires de police devraient être mobilisés pour assurer la sécurité du site, soit trois fois plus que l'année dernière.

Les deux appareils doivent permettre de mieux visualiser les mouvements de foule et ainsi aider les agents sur place, écrit BFM Alsace. Comme l'année précédente, le centre-ville continuera d'être attentivement surveillé. Il y aura des patrouilles à pied, une interdiction de circuler pour les véhicules non autorisés et des contrôles renforcés aux points de passage.

Plainte au nom des libertés fondamentales

Selon BFM Alsace, une attaque mortelle au couteau dans une école a provoqué le renforcement du dispositif anti-terroristes. Mi-octobre, un homme avait poignardé plusieurs personnes et tué un enseignant. La France avait ensuite déclaré le niveau d'alerte terroriste maximal.

Trois habitants de Strasbourg, dont deux avocats, ont porté plainte jeudi contre la surveillance du marché de Noël par des drones, au motif qu'elle était «préjudiciable aux libertés fondamentales», rapporte swissinfo.ch. Les avocats ont contesté la nécessité et la proportionnalité des mesures.

La manifestation ouvrira ses portes ce vendredi 24 novembre et les fermera le 24 décembre. Les premiers exploitants ont déjà commencé à installer leurs stands il y a une semaine.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker