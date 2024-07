Suivez les élections en France minute par minute

Plus de «International»

Des enfants tuent des chats au nom de la biodiversité néo-zélandaise

C'est un dilemme environnemental: pour protéger la faune et la flore indigènes, la Nouvelle-Zélande veut éradiquer les animaux invasifs tels que les chats. Elle chasse et tue désormais les individus sauvages. Et ce sont parfois des enfants qui s'y collent.

Concours: chasse au chat pour les enfants jusqu'à 14 ans. Récompense: 250 dollars néo-zélandais. Condition: tuer le plus grand nombre possible de félins devenus sauvages. Vous avez bien lu.