Le héros du jour, Vincent Piquot, manager du service de restauration de la Cité scolaire. source: twitter

«On voyait la tête du bébé»: une étudiante française accouche dans sa cantine

Une étudiante de 21 ans a accouché dans la cantine d'un établissement scolaire, à Amiens (France). Ayant fait un déni de grossesse, la jeune femme a été assistée par un membre de l'équipe de restauration pour mettre son bébé-surprise au monde.

Vincent Piquot n'est pas près d'oublier sa journée du 10 novembre 2022. L'homme de 52 ans, manager des équipes du service de restauration d'un établissement scolaire à Amiens, (France), a été tiré de sa tâche administrative par un cri hors du commun: «un élève est sur le point d’accoucher!»

«Au début, je n’y ai pas cru» Vincent Piquot source: courrier picard

Et pour cause, la future maman non plus, nous relate Le Courrrier picard. Cette dernière, l'étudiante de 21 ans, était gentiment en train de déjeuner avec ses camarades, quand elle a été prise de douleurs intenables dans le bas-ventre, semblables à des contractions. Mais la pauvre ne savait pas à quoi attribuer le mal, ayant fait un déni de grossesse.

Pour Vincent Piquot, qui s'est dépêché sur les lieux, le diagnostic est sans équivoque: elle est en train d'accoucher, à la cantine, en plein repas de midi. Avant ce moment fatidique, impossible de se douter qu’elle puisse être enceinte, car «elle avait le ventre tout plat», se souvient le manager.

«Elle m’a dit qu’elle sentait quelque chose qui poussait. Je lui ai dit de mettre ses pieds sur mes genoux et de pousser fort. On voyait déjà la tête de l’enfant»

Le quinquagénaire n'hésite pas. Il appelle les pompiers, fait évacuer une partie de la cantine, et décide de mettre sa formation de secouriste à contribution. Il fera installer des paravents autour de la future maman, et l'allonge par terre dans un coin du réfectoire, la tête sur son sac. Pour lui comme pour l'étudiante, c'est une première!

«Je lui ai dit de mettre ses pieds sur mes genoux et de pousser fort» Vincent Piquot

La folle péripétie s'est terminée sous les applaudissements de la cantine, avec la naissance d'une petite fille d’environ 2,5 kg, en bonne santé. «J’étais soulagée quand je me suis rendu compte que la maman et l’enfant allaient bien», a pu soupirer le restaurateur.

(jod)