Plafonnement du prix du gaz: «Le risque de pénurie en Suisse augmente»

A partir de la mi-février, l'Union européenne limitera le prix du gaz à 180 euros maximum par mégawattheure. Reste à savoir si les fournisseurs joueront le jeu. En Suisse, on observe cette intervention sur le marché avec scepticisme.

Remo Hess, bruxelles / ch media

Il s'y est opposé bec et ongles, mais finalement Robert Habeck n'a pas eu le choix: mardi soir à 19h30, après de longues négociations à Bruxelles, le ministre allemand de l'Economie s'est présenté devant la presse pour annoncer sa défaite. Et cela a sonné ainsi:

«Tout comme les autres pays ont soutenu l'Allemagne dans le passé, nous devons aujourd'hui montrer la même solidarité»

Les paroles de Robert Habeck se rapportaient au plafonnement des prix du gaz. Pendant des mois, les Etats membres de l'Union européenne (UE) ont débattu de cet instrument qui doit limiter le prix du gaz naturel et mettre ainsi un terme à l'explosion des coûts de l'énergie. C'est désormais chose faite: à partir de la mi-février, le prix d'un mégawattheure de gaz dans l'UE ne devrait pas dépasser 180 euros. En théorie du moins.

Les cheikhs continueront-ils à livrer?

En effet, l'Allemagne et un groupe d'Etats du nord de l'UE craignent que les fournisseurs de gaz comme l'émir du Qatar se retirent et aillent vendre leur marchandise ailleurs si les Européens ne veulent pas payer le prix demandé. L'économie de marché, tout simplement.

Leurs mises en garde sur la sécurité de l'approvisionnement n'ont toutefois pas été entendues dans le sud de l'Europe, ni à l'est ou dans les pays baltes. La pression de la population pour freiner les prix élevés de l'énergie y était trop forte. Reste à voir ce qui se passera lorsque le plafonnement des prix sera effectif au printemps, et si les cheikhs continueront à approvisionner l'Europe.

La Suisse concernée

Cela donne également à réfléchir à l'industrie gazière suisse. Car, membre de l'UE ou pas, la Suisse est également concernée par le plafonnement des prix, comme le confirme Thomas Hegglin de l'Association suisse de l'industrie gazière (ASIG).

Et ce, parce que nous achetons chez les places commerciales voisines, en Allemagne, en France, en Italie et surtout à la bourse du gaz aux Pays-Bas, et que nous ne pouvons pas nous soustraire au plafonnement des prix de l'UE.

«Si des pénuries surviennent suite au plafonnement des prix du gaz, par exemple en Allemagne, le risque de pénurie de gaz augmente également en Suisse» Thomas Hegglin, de l'Association suisse de l'industrie gazière (ASIG)

Le plafonnement des prix: entre stimulation et climat

Le seul moyen de contourner le plafonnement des prix du gaz serait de conclure des contrats directs, appelés «over-the-counter deals», et des contrats à long terme avec les fournisseurs. Mais de tels contrats sont devenus de plus en plus rares par le passé, car il était dans l'intérêt de l'UE et de l'industrie gazière de libéraliser le marché. En l'absence de guerre, cela entraîne une concurrence accrue et donc une baisse des prix.

Les observateurs critiquent le fait qu'en manipulant le marché, l'UE détruit ce qu'elle a construit ces dernières années: un marché du gaz qui fonctionne. Ce n'est pas seulement la concurrence qui est perdue, mais aussi la transparence par rapport aux contrats directs. De plus, des prix artificiellement bas contrecarrent les efforts d'économie, ce qui va à l'encontre de l'objectif de décarbonisation et d'une transformation de l'économie respectueuse du climat.

Un frein d'urgence pour éviter les effets indésirables

Mais ce n'est pas encore le cas. La question de savoir si le plafond sera vraiment appliqué en février dépendra bien entendu de l'évolution du prix du gaz. Il se situe actuellement à environ 110 euros par mégawattheure, soit un tiers du montant astronomique de plus de 300 euros de l'été dernier. Reste à voir s'il atteindra à nouveau de tels sommets, lorsque les pays de l'UE s'achetaient mutuellement le gaz et que les spéculateurs faisaient grimper le marché.

D'un autre côté, il n'y a désormais plus de gaz russe à disposition et si les pays de l'UE se mettent à remplir leurs réservoirs au printemps et que l'économie chinoise se redresse en même temps, la demande pourrait à nouveau crever le plafond. Le plafonnement des prix pourrait alors être activé.

A la demande des sceptiques, les pays de l'UE ont toutefois intégré différentes mesures de sécurité en vue de ce cas de figure. La plus importante: dès qu'il apparaît que l'offre de gaz diminue ou que le commerce sur les bourses s'effondre en raison du plafonnement des prix, la mesure est immédiatement levée. Si les prix remontent, le plafond pourrait alors être réactivé. Mais cela n'aurait plus grand-chose à voir avec un marché libre.

