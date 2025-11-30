ciel couvert
Gaza

L'armée israélienne dit avoir tué quatre «terroristes» à Rafah

Israël armée soldats
afp

L'armée israélienne dit avoir tué quatre «terroristes» à Rafah

L'armée israélienne a dit dimanche avoir tué quatre hommes qualifiés de «terroristes» à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ces personnes ont été repérées alors qu'elles quittaient des infrastructures souterraines.
30.11.2025, 11:5430.11.2025, 11:54

«Dans la nuit, quatre terroristes qui avaient quitté des infrastructures souterraines dans la zone ont été identifiés. Guidées par l'armée de l'air israélienne, les forces ont éliminé les terroristes», a indiqué l'armée, qui dit poursuivre ses opérations dans l'est de Rafah, dans un communiqué.

Vendredi, elle avait annoncé que «plus de 30 terroristes» qui tentaient de s'échapper de ces installations souterraines avaient jusque là été tués. Selon un responsable du Hamas à Gaza, «entre 60 et 80 combattants» seraient coincés sous terre à Rafah.

Pas de sauf-conduit

Mercredi, le Hamas a appelé les pays médiateurs à faire pression sur Israël pour permettre à des dizaines de ses combattants de quitter les tunnels où ils sont bloqués dans la bande de Gaza, dans le secteur où s'est redéployée l'armée israélienne dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.

Plus de 2000 propalestiniens à Genève

L'envoyé spécial américain Steve Witkoff, avait lui affirmé début novembre que jusqu'à 200 combattants du Hamas seraient bloqués dans des tunnels à Gaza. Interrogé alors, un porte-parole du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait indiqué que celui-ci n'était pas disposé à leur délivrer un sauf-conduit.

La trêve conclue plus de deux ans après le début de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en territoire israélien le 7 octobre 2023 reste très fragile, les deux belligérants s'accusant mutuellement de la violer. La bande de Gaza, dévastée par la campagne militaire israélienne, reste plongée dans une très grave crise humanitaire.

(sda/ats/afp)

Thèmes
