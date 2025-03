Gaza: des frappes israéliennes auraient fait 4 morts

Le gouvernement du Hamas à Gaza a annoncé dimanche la mort de quatre personnes. Elles ont été tuées dans des attaques israéliennes, sur fond de désaccord entre les belligérants sur la suite à donner à la trêve.

«Depuis ce matin, quatre morts et six blessés» ont été transportés «dans des hôpitaux de la bande de Gaza à la suite d'attaques israéliennes en divers endroits du territoire», indique le ministère de la Santé du Hamas dans un communiqué.

Auparavant, la Défense civile avait fait état en fin de matinée de «bombardement d'artillerie et tirs à partir de chars israéliens visant des zones en bordure de la ville d'Abassan al-Kabira, à l'est de Khan Younès», dans le sud du territoire.

«Après vérification, nous n'avons pas connaissance du moindre bombardement d'artillerie dans cette zone» Un porte-parole de l'armée israélienne

Frappe de drone

Le Croissant-Rouge palestinien a recensé pour sa part un mort et un blessé «dans une frappe de drone israélien sur des civils» dans cette zone, et un autre mort et deux blessés à Al-Farahine, autre localité à l'est de Khan Younès.

L'armée israélienne a aussi annoncé avoir mené une frappe aérienne dans une zone non spécifiée du nord de la bande contre «plusieurs suspects (...) en train de poser un engin explosif» dans une zone où sont déployés des soldats israéliens.

Le Croissant-Rouge a indiqué avoir récupéré les corps de deux personnes tuées dans la ville de Beit Hanoun (nord), jouxtant la zone tampon que l'armée maintient à l'intérieur de la bande de Gaza, le long de sa frontière. (ats/vz)