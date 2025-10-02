Plus de 400 militants de la flottille pour Gaza détenus

Plus de 400 militants pro-palestiniens à bord de 41 navires d'une flottille d'aide pour la bande de Gaza ont été arrêtés par les forces navales israéliennes, a déclaré jeudi un responsable israélien.

«Lors d'une opération qui a duré environ 12 heures, le personnel de la marine israélienne a déjoué une tentative d'incursion à grande échelle menée par des centaines de personnes à bord de 41 navires ayant déclaré leur intention de violer le blocus maritime légal sur la bande de Gaza», a expliqué le responsable.

«A la fin de l'opération, plus de 400 participants ont été transférés en toute sécurité au port d'Ashdod pour être pris en charge par la police israélienne», a-t-il ajouté. (sda/ats/afp)