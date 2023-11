Des Palestiniens cherchent des survivants après une frappe aérienne israélienne dans le camp de réfugiés de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le mardi 7 novembre 2023. Image: keystone

«Une famille suisse n'a pas voulu être évacuée de Gaza»

Début novembre, le Département fédéral des affaires étrangères a annoncé que 7 citoyens suisses ont pu quitter la bande de Gaza. Comment se déroule l'évacuation de personnes depuis une zone de guerre? Michael Steiner, chef des médias du DFAE, nous répond.

«Je suis soulagé que 7 citoyens suisses, y compris des doubles nationaux, aient pu quitter Gaza pour l'Egypte. Je remercie tous ceux qui ont rendu cela possible» twittait le conseiller fédéral et ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis le 2 novembre dernier.

watson: Comment s'est déroulée l'évacuation des ressortissants suisses depuis la bande de Gaza?

Michael Steiner: Dès le début du conflit, nous avons été en contact avec ces personnes qui vivaient sur place. Nous avions connaissance qu'elles étaient présentes sur le territoire. Une famille de 4 personnes a souhaité rester à Gaza. 7 autres ont demandé à partir. Nous avons ensuite dû attendre que l'Egypte ouvre ses frontières et donne l'autorisation aux citoyens suisses d'entrer dans le pays.

«Il fallait fournir une liste de noms aux gardes-frontières de Rafah. Ils ont vérifié l'identité des personnes et se sont assurés qu'elles pouvaient passer» Michael Steiner, chef des médias du DFAE

Des collaborateurs de l'Ambassade suisse au Caire les ont accompagnées dans cette démarche.

Et si les frontières sont fermées?

Actuellement, il reste un citoyen suisse qui souhaite quitter le territoire. Et le problème est là: les frontières ont été refermées depuis. Il est au nord et n'a pas réussi à rejoindre le poste-frontière de Rafah au sud. La situation est très compliquée. Les négociations ne sont pas simples – la Suisse n'est pas le seul pays qui demande à l'Egypte d'ouvrir ses frontières – et les moyens de communication ne fonctionnent pas bien. L'accès à Internet est limité.

«Les échanges avec les personnes sur place ne sont pas faciles»

Réd: Depuis dimanche 5 novembre, la bande de Gaza est divisée en deux: Gaza Nord et Gaza Sud.

Que s'est-il passé une fois que les citoyens suisses sont arrivés en Egypte?

Ils ont pu quitter le pays par leurs propres moyens. Dans ce cas précis, c'était via des vols commerciaux.

Que faire si nous sommes en séjour dans un pays qui entre en conflit armé ou qui est victime d'une catastrophe naturelle, comme le Népal le 3 novembre dernier?

Avant toute chose, il est important de prendre connaissance des conseils pour les voyageurs établis par le DFAE et de préparer son voyage en toute connaissance de cause. Nous recommandons aussi de télécharger l'application du DFAE Travel Admin afin d'être tenu au courant si besoin. Une fois enregistrés, nous savons où vous êtes.

«En cas de catastrophe, nous mettons toutes les informations nécessaires sur l'application et nous pouvons également entrer en contact avec vous»

Il est toutefois important de se désenregistrer lorsqu'on quitte le territoire en question.

Quelles informations sont envoyées?

Nous informons sur la possibilité ou non de quitter le territoire. Si c'est possible, comment faut-il faire? Quels sont les vols disponibles? Comment effectuer une réservation? Où se trouve l'ambassade suisse?

«Les jours qui ont suivi le massacre du Hamas le 7 octobre dernier en Israël, les Suisses qui se trouvaient sur place avaient énormément de questions» Michael Steiner, chef des médias du DFAE

Beaucoup de vols ont été annulés. Nous avons fourni toutes les informations via l'application. D'ailleurs, en quelques jours, plus de 800 personnes étaient enregistrées, contre une centaine avant l'attaque. Dans une situation comme celle-ci, avec autant de gens concernés, nous travaillons en étroite collaboration avec les compagnies aériennes. Nous avons réussi à organiser des vols commerciaux spéciaux. Les voyageurs pouvaient alors acheter un billet pour quitter le territoire. Il est toutefois important de rappeler le principe de responsabilité individuelle inscrit dans la loi sur les Suisses de l'étranger: les personnes prennent librement la décision de quitter une région de crise. Elles le font à leurs propres risques et à leurs propres frais.