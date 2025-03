Sans l'Unrwa, «nous sacrifierions une génération d'enfants»

Le chef de l'Unrwa, Philippe Lazzarini, s'est exprimé sur les difficultés rencontrées par l'agence des Nations unies et les risques d'une génération sacrifiée.

Le chef de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) en proie à d'importantes difficultés financières a prévenu que si celle-ci devait disparaître, une génération d'enfants serait privée d'éducation, «semant les graines d'un plus grand extrémisme».

Le chef de l'Unrwa, Philippe Lazzarini, a assuré jeudi que l'agence des Nations unies faisait face à une situation financière extrêmement tendue, soulignant qu'il existait un «risque réel d'effondrement et d'implosion de l'agence».

Si cela devait se produire, a-t-il déclaré à l'AFP, «nous sacrifierions définitivement une génération d'enfants, qui seraient privés d'une éducation correcte».

Un sacrifice, selon lui, avant de mettre en garde des dangers de «priver 100 000 filles et garçons de Gaza, par exemple, d'éducation».

S'ils n'ont aucun avenir et «s'ils n'ont comme seule école que leur désespoir et une vie dans les décombres, je dirais que nous ne faisons que semer les graines d'un plus grand extrémisme».

Et de l'assurer par ces mots:

«C'est la recette d'un désastre» Philippe Lazzarini

Six millions de réfugiés

Créée en 1949, l'Unrwa opère dans les Territoires palestiniens occupés en fournissant des services aux réfugiés, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé et l'assainissement.

Lazzarini a qualifié l'agence de «bouée de sauvetage» pour près de six millions de réfugiés palestiniens à qui elle vient en aide à Gaza, en Cisjordanie occupée, au Liban, en Jordanie et en Syrie.

Mais les autorités israéliennes accusent des employés de l'Unrwa d'implication dans l'attaque du 7-Octobre.

Ces accusations avaient poussé d'importants donateurs à suspendre leur financement de l'agence. Une enquête onusienne avait établi en août que neuf membres de son personnel «pourraient avoir été impliqués».

Fin janvier, Israël a mis fin à l'action de l'Unrwa sur son territoire, conséquence d'une loi votée en octobre qui n'interdit en revanche pas son activité en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza.

Irremplaçable

Lazzarini avait estimé en début de semaine que l'Unrwa ne pourrait être remplacée, si elle venait à disparaître, que par des institutions palestiniennes. Il avait à cette occasion admis que d'autres organisations pourraient se substituer à l'Unrwa pour acheminer des camions d'aide humanitaire à Gaza.

Mais il a souligné que le champ d'action de l'UNRWA était beaucoup plus vaste. «Nous fournissons avant tout des services de type gouvernemental», a-t-il déclaré à l'AFP.

«Je ne vois donc pas d'ONG ou d'agences de l'ONU se lancer soudainement dans la fourniture de services de type public». (ats/svp)