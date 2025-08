L'Italie va larguer de l'aide humanitaire à Gaza

L'envoyé spécial du président américain Donald Trump au Moyen-Orient s'est rendu vendredi à Gaza pour «élaborer un plan» d'aide à Gaza. L'ONG Human Rights Watch (HRW) a fustigé le système de distribution d'aide mis en place par Israël et les Etats-Unis via la Fondation humanitaire à Gaza (GHF), devenu selon elle un «piège mortel» pour les Gazaouis.

«J'ai donné le feu vert à une mission impliquant des moyens de l'armée de terre et de l'armée de l'air pour transporter et larguer des fournitures de première nécessité pour les civils de Gaza», a indiqué le ministre de la Défense Guido Crosetto dans un communiqué.

L’Europe de l’Est affronte un danger pire que la canicule

Sous l’effet des vagues de chaleur, les Balkans font face à une recrudescence d’incendies, notamment dans des décharges sauvages aux effets sanitaires dévastateurs. En Serbie comme en Albanie, l’absence de tri, la corruption et l’inaction des autorités aggravent une crise environnementale et sanitaire de plus en plus alarmante.

Les vagues de chaleur qui frappent les Balkans depuis le début de l'été s'accompagnent d'un nombre record d'incendies, y compris dans les décharges à ciel ouvert.