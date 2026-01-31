Nicolas Wadimoff remporte le Prix de Soleure avec «Qui vit encore»

Le réalisateur genevois Nicolas Wadimoff a remporté le Prix de Soleure pour son documentaire «Qui vit encore», qui donne la parole à neuf Palestiniens réfugiés après avoir fui Gaza.

Le réalisateur Nicolas Wadimoff, lauréat du Prix de Soleure pour «Qui vit encore», au centre, rit aux côtés de l'actrice principale Haneen Harara, à gauche. Keystone

Nicolas Wadimoff vient de remporter le Prix de Soleure avec «Qui vit encore», un documentaire fondé sur les témoignages de neuf Palestiniens, qui ont fui la bande de Gaza. Le réalisateur genevois répond aux questions du Courrier.

Le projet est né des rencontres du cinéaste avec des Gazaouis réfugiés au Caire, après le 7 octobre 2023, qui avaient quitté Gaza avant que l’armée israélienne ne ferme le poste frontière de Rafah, en mai 2024. «Je voyais des personnes physiquement présentes, mais intérieurement absentes», a déclaré le réalisateur Nicolas Wadimoff dans une interview au journal Le Courrier, parue samedi. Le film, tourné en studio en Afrique du Sud, a déjà été distingué à la Mostra de Venise, le Prix de Soleure et nommé aux Prix du cinéma suisse.

«Les mots restent plus forts que les images»

Dans ce documentaire épuré, les témoins évoquent la destruction de leur maison, la perte de proches, la peur constante et la difficulté à survivre à l’exil. Le choix de ne montrer aucune image de Gaza répond à une volonté de préserver la force du témoignage. «À force de voir des horreurs sur les réseaux sociaux, on finit par se blinder», explique le cinéaste.

«Il y a malgré tout quelque chose au-delà des mots, qui est propre au cinéma: l’expérience de la transmission par une personne qui nous parle, qui fait entendre sa voix et son silence. On ne peut pas lire ces silences, mais on peut les filmer.»

«Ce film tente de répondre à une question que tout le monde se pose: comment survit-on à cela?», relève encore le réalisateur, qui souhaite que son film atteigne un public au-delà des cercles déjà sensibilisés. (dal/ats)