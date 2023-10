Des policiers israéliens évacuent une femme et un enfant d'un site touché par une roquette tirée depuis la bande de Gaza, à Ashkelon, dans le sud d'Israël, le samedi 7 octobre 2023.

«De nombreux élus de gauche sont aveugles d'un œil»

Il y a cinq ans, une majorité du Conseil national s'opposait encore à ce que le Hamas soit considéré comme une organisation terroriste. Aujourd'hui, le débat s'enflamme à nouveau. Le psychiatre judiciaire Frank Urbaniok explique pourquoi la retenue n'est pas de mise.

Chiara Stäheli / ch media

La gauche est critiquée pour ne pas se démarquer suffisamment du Hamas. D'où vient cette réticence?

De nombreux représentants des partis de gauche sont aveugles d'un œil. Le fait que des parties de la population palestinienne soient des terroristes qui attaquent Israël, massacrent des gens et enlèvent des femmes et des enfants ne correspond pas à leur récit. C'est pour ça qu'ils ont du mal à appeler les choses par leur nom.

«La violence brutale doit être désignée pour ce qu'elle est»

Peu importe que les victimes nous plaisent ou non: nous tous, et en particulier la Suisse avec sa tradition humanitaire, devrions toujours être du côté des opprimés, des victimes. Dès que l'on commence à relativiser de tels événements, on affaiblit la position des victimes.

Frank Urbaniok est psychiatre judiciaire et enseigne aux universités de Constance et de Zurich.

La discussion porte sur la question de savoir si la Suisse devrait officiellement classer le Hamas comme organisation terroriste. Qu'est-ce que cela changerait?

Une attitude claire est essentielle dans ce cas. Il ne faut pas s'accommoder des terroristes violents ou se dérober devant eux. En critiquant insuffisamment ces organisations, voire en les légitimant partiellement, on leur prépare un terrain propice à l'extension de leur pouvoir.

Tant la gauche que la Confédération argumentent qu'une classification comme organisation terroriste n'est pas la bonne voie. Après tout, la Suisse est l'une des rares à entretenir encore des relations avec le Hamas. N'est-ce pas un argument?

Cela n'a rien à voir. Imaginez que la droite dise qu'il ne faut pas condamner ou interdire les organisations d'extrême droite violentes parce qu'on veut encore discuter avec elles. La gauche trouverait cela totalement absurde. L'exemple le montre: il y a deux poids deux mesures, alors qu'il devrait s'agir d'une question de fond.

Un Palestinien porte un enfant blessé, suite aux frappes israéliennes à l'hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza, le 9 octobre 2023. Image: EPA

C'est-à-dire?

Chaque fois qu'il s'agit de désigner des coupables et des victimes, il faut laisser tomber les œillères idéologiques et se ranger résolument du côté des victimes. Après tout, un monde sans victimes est un monde meilleur.

«Soit on se positionne clairement, soit on perd en crédibilité»

Cette position claire n'exclut d'ailleurs nullement de chercher des solutions diplomatiques avec souplesse, même avec des systèmes totalitaires et des groupes enclins à la violence - au contraire, on est même souvent plus facilement pris au sérieux si l'on ne se courbe pas.

Dans quelle mesure voyez-vous des parallèles avec la guerre en Ukraine, dans laquelle l'UDC en particulier insiste sur la neutralité?

Je vois de grandes similitudes. On observe également cette relativisation dans la guerre en Ukraine. Certains disent que l'Ukraine est en partie responsable de l'attaque de la Russie contre sa voisine. On peut et on doit analyser de manière différenciée et non unilatérale en ayant un large horizon. Mais cela ne change rien au fait que c'est la Russie qui a déclenché la guerre et que dans ce cas, il est clair qui est l'auteur et qui est la victime.

«De toute façon, il ne s'agit pas de présenter les victimes comme des personnes moralement meilleures ou supérieures»

Il faut simplement se placer clairement de leur côté, sinon ce sont les auteurs qui en profitent dans tous les cas.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)