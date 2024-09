Le voyage dans le temps est possible (sur Google)

Google Maps et Earth bénéficient d'importantes mises à jour. Parmi celles-ci, des images satellites plus nettes, une couverture Street View plus étendue et une nouvelle fonction «voyage dans le temps».

Google a profondément remanié ses services de cartographie Maps et Earth. L'entreprise a indiqué dans un article de blog que les utilisateurs peuvent dès à présent profiter d'images satellites plus nettes, de fonctions Street View étendues et de prises de vue historiques.

Le cœur de la mise à jour est l'introduction du modèle d'intelligence artificielle (IA) «Cloud Score+». Celui-ci a été entraîné à l'aide de millions d'images et est désormais capable de supprimer les nuages, la brume et le brouillard des images satellites. Les phénomènes météorologiques naturels comme la neige ou les ombres de montagne sont conservés, ce qui permet une représentation plus réaliste et plus claire.

Une partie de la Suisse et des Alpes sur Google Earth.

Des promenades virtuelles dans plus de pays

L'une des plus grandes améliorations concerne Street View. Google a mis à jour les prises de vue existantes dans environ 80 pays et a également ajouté des nouvelles régions. Ainsi, les utilisateurs peuvent désormais faire des promenades virtuelles dans des villes de Bosnie, de Namibie, du Paraguay ou dans la Principauté du Liechtenstein.

Pour faciliter la saisie de zones supplémentaires, l'entreprise mise sur une caméra nouvellement développée et spécialement conçue pour son service de cartographie. Avec un poids de seulement sept kilogrammes, elle doit permettre de prendre des vues des rues même dans des zones difficiles d'accès. L'objectif est de maintenir la carte numérique à jour et de visualiser les changements en temps réel.

Vue de rue prise depuis Disappointment Bay en Tasmanie.

Coup d'œil sur le passé

La mise à jour de Google Earth est particulièrement passionnante pour les amateurs d'histoire et les chercheurs en environnement. Le service a été enrichi d'images historiques qui remontent jusqu'à 80 ans dans le passé. Les utilisateurs peuvent ainsi suivre l'évolution des paysages et des villes sur plusieurs décennies.

San Francisco en 1938 (à g.) et 2024: la nouvelle fonction «voyage dans le temps» sur Google Earth. google

Dans un exemple, Google montre une photo en noir et blanc de San Francisco datant de 1938. La comparaison avec des images actuelles montre clairement comment l'utilisation des installations portuaires a évolué, passant d'un usage industriel à des attractions touristiques. Cette fonction de «voyage dans le temps» permet en outre de rendre visibles les évolutions à long terme tels que le changement climatique ou les effets des guerres.

Les améliorations vont toutefois au-delà de la simple qualité d'image. Google souligne que les mises à jour ont également amélioré la précision et l'accessibilité des services. En combinant Street View et les vues aériennes dans la nouvelle «Immersive View», les utilisateurs peuvent désormais explorer les villes et les itinéraires avec des détails plus élevés et en 3D.

