Cette mise à jour de Google Maps va vous faire gagner du temps

Google Maps introduit une fonction permettant aux utilisateurs de signaler les perturbations du trafic en temps réel. Cette nouveauté promet une planification plus efficace des itinéraires et une réduction des embouteillages.

Marcel Horzenek / t-online

Google a introduit une mise à jour pour son service de cartographie Google Maps sur les appareils Android. Selon le portail tech Smartdroid, celle-ci permet aux utilisateurs de signaler les perturbations du trafic en temps réel.

Le nouveau bouton de signalement donne la possibilité aux automobilistes de signaler rapidement et facilement différents types d'obstacles et de perturbations pendant la navigation active. Cela correspond notamment à des embouteillages, des accidents, des chantiers, des voies fermées, des pannes et des objets sur la route. Ces messages s'affichent immédiatement sur la carte et sont ainsi disponibles pour tous les utilisateurs qui planifient ou empruntent le même itinéraire.

Voici comment fonctionne cette nouvelle option

Pour signaler une perturbation, les utilisateurs doivent simplement appuyer sur l'icône en forme de bulle de dialogue avec le signe plus qui se trouve sur le côté droit de l'écran. Une fenêtre intitulée «Ajouter un signalement» s'ouvre alors, dans laquelle différentes catégories de perturbations du trafic peuvent être choisies. Une fois la sélection effectuée, les utilisateurs ont la possibilité de vérifier leur signalement et, le cas échéant, de l'adapter ou de l'annuler.

Après avoir appuyé sur le bouton Plus, vous pouvez sélectionner le ralentissement que vous souhaitez signaler.

Une fonctionnalité particulièrement utile est l'affichage du nombre de signalements pour un événement donné. Les utilisateurs peuvent ainsi voir en un coup d'œil combien d'autres usagers de la route ont déjà signalé l'incident. Cela augmente la fiabilité des informations et aide à évaluer la situation du trafic.

Alors que la nouvelle fonction est déjà disponible pour les utilisateurs d'Android sur Google Maps, les utilisateurs d'Android-Auto doivent encore faire preuve d'un peu de patience. Aucune date précise n'a encore été annoncée.



Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci