Google va supprimer certains comptes Gmail en décembre

En décembre, Google commencera à supprimer certains comptes Gmail. D'autres services sont également concernés. Ceux qui souhaitent éviter cela doivent prendre des mesures.

L'annonce a été faite en mai dans un billet de blog officiel, à partir de décembre, les choses deviennent sérieuses: Google supprime les comptes Gmail inactifs. Ceux qui n'ont pas utilisé leur compte depuis au moins deux ans perdront bientôt l'accès à leur boîte de réception Gmail ainsi qu'à tous les autres contenus de l'espace de travail Google. Cela comprend les services Google Docs, Google Drive, Google Agenda et Google Photos.

La raison de cette suppression est la sécurité des utilisateurs. Comme le groupe l'a découvert grâce à des analyses internes, de nombreux comptes inactifs ne sont pas sécurisés par une authentification à deux facteurs et utilisent des «mots de passe anciens ou réutilisés». De ce fait, les comptes seraient plus vulnérables aux attaques extérieures.

Voici comment vous pouvez empêcher la suppression de vos données

Afin de réduire le risque d'usurpation d'identité et de contenu indésirable ou malveillant pour les utilisateurs, l'entreprise a donc modifié sa politique d'inactivité des comptes Google pour la porter à deux ans pour tous ses produits. Les organisations telles que les écoles ou les entreprises ne sont pas concernées par ces nouvelles directives.

Ceux qui sont désignés pour une suppression recevront au préalable «plusieurs notifications à la fois à l'adresse e-mail du compte et à l'adresse e-mail de récupération» - si une telle adresse a été indiquée. En outre, Google explique comment les utilisateurs peuvent garder leur compte actif:

Lire ou envoyer un e-mail

Utiliser Google Drive

Regarder une vidéo sur YouTube (en étant connecté au compte Gmail en question)

Télécharger une application depuis Google Play Store

Utiliser la barre de recherche Google

Se connecter avec Google pour se connecter à une application ou un service tiers

En outre, l'activité des comptes via les abonnements à certains services Google, comme Google One, est également prise en compte. Les comptes contenant des vidéos YouTube ne sont pas non plus supprimés. (mho)

