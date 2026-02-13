Google Maps possède bien des fonctionnalités méconnues et pourtant très utiles. Image: imago / Mateusz Slodkowski / SOPA

Ces fonctionnalités cachées de Google Maps peuvent vous rendre service

Google Maps sert surtout à planifier des itinéraires. Certaines fonctionnalités moins connues peuvent toutefois faciliter le quotidien et permettre de gagner du temps.

Julia Palmer / t-online

Google Maps regorge d'outils souvent méconnus. Parmi eux: l'optimisation des itinéraires, la planification intelligente du temps ou encore une meilleure orientation dans les bâtiments et les transports publics.

Beaucoup de ces fonctionnalités sont disponibles à la fois sur smartphone et sur ordinateur. Bien les connaître permet d'éviter les détours inutiles, de contourner les embouteillages et d'organiser sa journée bien plus sereinement.

Arriver plus rapidement et plus facilement

Google Maps propose plusieurs fonctionnalités qui facilitent grandement l'orientation et la planification des itinéraires:

Navigation en réalité augmentée: les indications s'affichent directement sur l'image de la caméra. Idéal après être descendu du véhicule ou dans des rues inconnues.

Vue immersive: aperçu en 3D intégrant le trafic, la météo et l'heure de la journée pour mieux se préparer.

Cartes hors ligne: téléchargez des régions et naviguez sans réseau.

Envoyer l'itinéraire à la voiture: transférez directement des adresses vers les véhicules équipés des services Google.

Lorsque vous planifiez un itinéraire, un bouton Mode RA apparaît, si votre application est à jour. Un bouton Navigation accompagné d'une icône d'appareil photo peut également apparaître pour les fonctionnalités d'aide à la navigation, si la réalité augmentée n'est pas disponible. Image: Google

Mieux planifier ses sorties et excursions

De nombreuses fonctionnalités aident à prendre des décisions et facilitent la planification en groupe:

Idées et inspirations: suggestions d'activités basées sur votre localisation et vos centres d'intérêt.

Plats populaires: photos et avis sur chaque plat pour mieux choisir son restaurant.

Réservation de table: dans de nombreux restaurants, il est possible de réserver directement via Google Maps.

Planification de rendez-vous: enregistrez des lieux dans des listes partagées et votez à l'aide d'emojis.

Partager des listes: échangez vos collections de favoris avec des amis, des collègues ou la famille.

Les fiches d'établissements Google recèlent de nombreuses informations et photos. Ces dernières sont utilisées pour vous proposer les meilleures options, selon ce que vous cherchez. Image: Google

Economiser, comparer, s'orienter

Ces fonctionnalités aident à comparer les prix, trouver des commerces, se garer et évaluer les environs:

Stations-service pas chères: comparez les prix le long de votre itinéraire.

Economiser du carburant: choisissez des itinéraires favorisant la consommation réduite.

Stations de recharge pour véhicules électriques: filtrez selon la vitesse de charge et la disponibilité.

Arrivée sans stress: affichez l'entrée appropriée et les places de parking à proximité.

Santé: tout savoir sur la situation locale

Pour les activités en plein air ou les utilisateurs ayant des besoins spécifiques, ces fonctionnalités fournissent des informations complémentaires précieuses:

Qualité de l'air: des cartes codées par couleur indiquent le niveau de pollution actuel.

Accessibilité: informations sur les entrées, les toilettes et les places de parking handicapées.

Heures de pointe: indication des périodes de forte affluence.

Orientation dans les aéroports: cartes des portes d'embarquement, boutiques et lounge.

L'icône de calques (en-dessous du champ de recherche) permet l'affichage de plusieurs types d'informations, dont la qualité de l'air et l'état du trafic. Image: Capture d'écran watson

Les petits extras

Toutes les fonctionnalités de Google Maps ne sont pas purement utilitaires; certaines sont simplement des fonctionnalités ludiques:

Navigation personnalisée: personnalisez l'icône et la couleur de la navigation.

Pegman: le personnage de Street View, dont les costumes peuvent changer.

Voyage dans le temps avec Street View: comparez les images historiques et actuelles (disponible uniquement à certains endroits, usuellement à proximité de monuments).

Après avoir lancé un itinéraire, appuyez sur la flèche afin de personnaliser sa couleur ou son apparence. Image: Capture d'écran watson

Grâce à ses fonctionnalités supplémentaires, telles que les données en temps réel, la navigation en réalité augmentée, les listes personnalisées ou les indications d'accessibilité, Google Maps ne se contente plus d'accompagner les trajets de A à B: l'application facilite de nombreux aspects de la vie quotidienne.

En deux décennies, elle est passée d'une simple carte numérique à un véritable outil polyvalent, rendant les déplacements, les trajets domicile-travail et la planification plus simples et moins stressants.

Traduit et adapté par Noëline Flippe