Ces fonctionnalités cachées de Google Maps peuvent vous rendre service
Google Maps regorge d'outils souvent méconnus. Parmi eux: l'optimisation des itinéraires, la planification intelligente du temps ou encore une meilleure orientation dans les bâtiments et les transports publics.
Beaucoup de ces fonctionnalités sont disponibles à la fois sur smartphone et sur ordinateur. Bien les connaître permet d'éviter les détours inutiles, de contourner les embouteillages et d'organiser sa journée bien plus sereinement.
Arriver plus rapidement et plus facilement
Google Maps propose plusieurs fonctionnalités qui facilitent grandement l'orientation et la planification des itinéraires:
- Navigation en réalité augmentée: les indications s'affichent directement sur l'image de la caméra. Idéal après être descendu du véhicule ou dans des rues inconnues.
- Vue immersive: aperçu en 3D intégrant le trafic, la météo et l'heure de la journée pour mieux se préparer.
- Cartes hors ligne: téléchargez des régions et naviguez sans réseau.
- Envoyer l'itinéraire à la voiture: transférez directement des adresses vers les véhicules équipés des services Google.
Mieux planifier ses sorties et excursions
De nombreuses fonctionnalités aident à prendre des décisions et facilitent la planification en groupe:
- Idées et inspirations: suggestions d'activités basées sur votre localisation et vos centres d'intérêt.
- Plats populaires: photos et avis sur chaque plat pour mieux choisir son restaurant.
- Réservation de table: dans de nombreux restaurants, il est possible de réserver directement via Google Maps.
- Planification de rendez-vous: enregistrez des lieux dans des listes partagées et votez à l'aide d'emojis.
- Partager des listes: échangez vos collections de favoris avec des amis, des collègues ou la famille.
Economiser, comparer, s'orienter
Ces fonctionnalités aident à comparer les prix, trouver des commerces, se garer et évaluer les environs:
- Stations-service pas chères: comparez les prix le long de votre itinéraire.
- Economiser du carburant: choisissez des itinéraires favorisant la consommation réduite.
- Stations de recharge pour véhicules électriques: filtrez selon la vitesse de charge et la disponibilité.
- Arrivée sans stress: affichez l'entrée appropriée et les places de parking à proximité.
Santé: tout savoir sur la situation locale
Pour les activités en plein air ou les utilisateurs ayant des besoins spécifiques, ces fonctionnalités fournissent des informations complémentaires précieuses:
- Qualité de l'air: des cartes codées par couleur indiquent le niveau de pollution actuel.
- Accessibilité: informations sur les entrées, les toilettes et les places de parking handicapées.
- Heures de pointe: indication des périodes de forte affluence.
- Orientation dans les aéroports: cartes des portes d'embarquement, boutiques et lounge.
Les petits extras
Toutes les fonctionnalités de Google Maps ne sont pas purement utilitaires; certaines sont simplement des fonctionnalités ludiques:
- Navigation personnalisée: personnalisez l'icône et la couleur de la navigation.
- Pegman: le personnage de Street View, dont les costumes peuvent changer.
- Voyage dans le temps avec Street View: comparez les images historiques et actuelles (disponible uniquement à certains endroits, usuellement à proximité de monuments).
Grâce à ses fonctionnalités supplémentaires, telles que les données en temps réel, la navigation en réalité augmentée, les listes personnalisées ou les indications d'accessibilité, Google Maps ne se contente plus d'accompagner les trajets de A à B: l'application facilite de nombreux aspects de la vie quotidienne.
En deux décennies, elle est passée d'une simple carte numérique à un véritable outil polyvalent, rendant les déplacements, les trajets domicile-travail et la planification plus simples et moins stressants.
Traduit et adapté par Noëline Flippe