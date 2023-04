Les photos satellites que l'entreprise vient de dévoiler sur Google Maps témoignent de la rage destructrice russe qui s'est déchaînée sur Marioupol. Image: Twitter

Google Maps révèlerait de nouveaux charniers russes à Marioupol

Aucune ville ukrainienne n'a été autant ravagée par la machine de destruction russe que Marioupol. Les nouvelles images fournies par Google Maps permettent de se rendre compte de l'ampleur des dégâts et fournissent des indices sur de nouvelles fosses communes.

Google Maps a mis à jour ses images satellites de Marioupol. Le service de cartographie montre désormais l'étendue terrifiante des dégâts causés par l'attaque russe. On peut y voir des bâtiments détruits, de la fumée qui s'élève, des rues parsemées de cratères noirs, des quartiers résidentiels réduits en cendres.

Les troupes d'invasion du Kremlin ont commencé leur siège de Marioupol le 24 février 2022. Les Ukrainiens ont résisté avec acharnement pendant des mois. L'armée russe a alors déployé tout son arsenal militaire pour briser la résistance ukrainienne.

Les derniers défenseurs de Marioupol, les combattants du bataillon Azov, se sont retranchés dans une aciérie et ont fini par se rendre.

Les locaux détruits de l'Azov-Steel Metallurgical Combine à Marioupol. Google Maps/Capture d'écran

Cette usine dans laquelle les combattants sont restés pendant des semaines, sans ravitaillement et sans soins médicaux, est également visible sur les nouvelles images de Google Maps. Les machines et les installations détruites, les fenêtres brisées et les nombreux trous d'impact dans les bâtiments de l'usine laissent supposer à quel point les Russes se sont battus ici avec acharnement, tirant même sur l'aciérie avec des avions de chasse et des navires dans la dernière phase du siège.

Des images qui livrent des indices sur les charniers

Le journaliste et podcasteur ukrainien Maksym Eristawi écrit sur Twitter à l'occasion de la publication des images:

«Je me trouve dans un vortex très sombre, où je fixe la dévastation et clique sur des marqueurs de lieux qui étaient autrefois intacts, au lieu des ruines actuelles. Comme des fantômes numériques de la vie que le génocide nous a volée. Mon cœur a tellement mal.»

Destruction à Marioupol Google Maps

Outre la représentation de la brutalité russe, les images satellites fournissent également des indications sur de nouvelles fosses communes. Comme l'écrit le Kyiv Post en se référant à un conseiller du maire de Mariupol, certaines prises de vue indiquent l'existence de charniers jusqu'ici inconnus.

Les ravages de la guerre à Marioupol vus du ciel Vidéo: watson

Ces tombes seraient «visuellement plus grandes» que les fosses communes de Vynohradne ou de Manhush dans la région de Marioupol, selon Petro Andryushchenko, conseiller au maire de la ville. Selon lui, les tombes se trouveraient à proximité de lʼentrepôt Orenda, rue Tahanrozʹka.

Destruction à Marioupol? google maps

La Russie a annoncé le 21 avril 2022 avoir conquis la ville. Quelques semaines plus tard, le maire de Marioupol expliquait que plusieurs fosses communes avaient été découvertes dans et à proximité de Marioupol et qu'il existait des soupçons fondés quant à l'existence d'autres fosses communes.

Selon les estimations ukrainiennes, 20 000 personnes auraient été tuées dans l'attaque de Marioupol et 90% de la ville aurait été endommagée ou détruite.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)