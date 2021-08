International

Grèce

La canicule bat son plein en Grèce et Turquie, qui continuent de brûler



Image: sda

Températures jusqu'à 45 degrés, sites touristiques fermés, évacuations: la canicule et les feux de forêt continuent de ravager la Grèce et la Turquie.



Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis en est sûr: «Nous faisons face à la pire canicule depuis 1987», a-t-il déclaré. Le pays traverse une période caniculaire qui devrait bientôt atteindre un pic, avec des températures jusqu'à 45 degrés dans certaines régions.

La chaleur est telle que l'Acropole d'Athènes, d'habitude sillonnée par les touristes, a fermé ses portes pour l'après-midi. Les touristes trouveront portes closes à partir de mardi sur tous les sites archéologiques en plein air de Grèce, l'après-midi jusqu'à vendredi, a annoncé le ministère de la Culture.

Huit morts en Turquie

La vague de chaleur a aussi frappé la Turquie. «Nous vivons des jours avec une température au-dessus de 40 degrés et des vents très violents», a déclaré lundi le ministre turc de l'Agriculture Bekir Pakdemirli. L'Union européenne a envoyé trois avions bombardiers d'eau.

Image: sda

Sur les 130 incendies qui se sont déclarés en six jours dans l'ensemble de la Turquie et ont fait au moins huit morts, sept sont toujours actifs. Face à la progression du feu qui menace les villes d'Antalya, de Bodrum et de Marmaris, des centaines de touristes et des habitants ont été évacués dimanche de leurs hôtels et domiciles. (ats)

