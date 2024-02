Greta Thunberg plaide non coupable lors de son procès à Londres

Dans une vidéo montrée à l'audience, on a vu la militante suédoise répondre «non» à un policier qui lui demande si elle veut partir, puis «oui» quand il lui explique qu'elle va être arrêtée si elle refuse de quitter les lieux.

L'essentiel des débats jeudi ont tourné autour des consignes données aux accusés par les policiers qui les ont arrêtés, et dont plusieurs sont venus témoigner.

La militante a ensuite passé la plus grande partie de l'audience à dessiner sur un petit carnet.

Jeudi durant l'audience, la Suédoise de 21 ans est apparue calme, souriant à des militants assis dans la partie de la salle réservée au public. Elle n'a pu cacher un sourire moqueur lorsque le représentant de l'accusation, Luke Staton, a expliqué dans son propos liminaire que les cinq accusés avaient manifesté au premier jour d'une réunion à Londres où des acteurs importants du secteur pétrolier et gazier devaient «discuter et débattre» sur le moyen de développer «des solutions durables» pour l'énergie.

Elle avait plaidé non coupable en novembre d'infraction à l'ordre public, lors d'une première audience, comme les quatre autres militants qui comparaissent avec elle. Elle risque une amende maximale de 2500 livres, soit près de 3000 euros.

«Derrière ces portes closes (...) des politiciens sans carrure concluent des accords et des compromis avec les lobbyistes du secteur destructeur des combustibles fossiles»

Au total, 26 militants avaient été arrêtés pour avoir perturbé l'accès à l'Energy Intelligence Forum, une conférence qui réunissait les principales compagnies pétrolières et gazières dans un hôtel de luxe de la capitale britannique le 17 octobre 2023.

«Même si c'est nous qui nous tenons ici, (...) des militants de l'environnement et des droits humains partout dans le monde sont poursuivis (...) pour avoir agi en conformité avec la science. Nous devons nous souvenir de qui est le vrai ennemi»

La jeune militante est poursuivie pour avoir bloqué l'accès d'un hôtel londonien dans lequel se déroulait une conférence réunissant les patrons de grandes compagnies pétrolières et gazières.

