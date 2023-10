L'Ukraine met la Russie à l'épreuve avec des «missiles Frankenstein»

Moscou a essuyé ces derniers jours sa plus lourde perte d'avions depuis le début de la guerre. Des missiles très particuliers seraient à l'origine de l'hécatombe.

Julius Zielezinski / t-online

L'armée de l'air russe perd des avions de combat à un rythme effréné. Selon le Kyiv Post, les troupes ukrainiennes ont réussi à abattre au total cinq engins russes au cours des dix derniers jours. Il s'agirait des pertes les plus importantes dans un laps de temps si court depuis l'attaque russe sur Kiev au début de la guerre.

Les avions de combat russes deviennent un problème

D'une part, l'armée de l'air russe utilise des avions Sukhoï Su-25, nom de code de l'Otan «Frogfoot» (réd: pied de grenouille), pour soutenir ses troupes terrestres dans la région de Donetsk. Ces jets spécialement conçus pour le combat au sol doivent voler relativement bas pour pouvoir intervenir efficacement.

Ils disposent par conséquent d'un blindage solide qui les protège principalement contre les tirs d'armes légères comme les fusils d'assaut et certaines mitrailleuses, ainsi que les petits missiles antiaériens. Mais ils sont presque sans défense contre les canons antiaériens de plus grande taille. Et c'est là que réside le problème pour l'armée de l'air russe.

«Ils [les Su-25] ne peuvent pas attaquer depuis un point très éloigné. L'ennemi doit alors se rapprocher et, par conséquent, nous avons abattu cinq avions au cours des dix derniers jours» Un porte-parole du Commandement sud des forces armées ukrainiennes à l'agence de presse Unian.

Un autre facteur pour expliquer la perte importante de jets russes: la défense antiaérienne déployée par l'Ukraine. Jusqu'à présent, cette dernière s'est surtout appuyée sur des missiles sol-air individuel, comme le système américain Stinger. Mais plusieurs sources point un problème désormais, les stocks de munition pour ces systèmes d'armes semblen s'épuiser lentement.

Le Pentagone fait du neuf avec du vieux

Pour compenser ce manque, les forces armées ukrainiennes utiliseraient des systèmes assemblés et modifiés par les armées britannique et américaine. Selon l'agence de presse AP, des ingénieurs américains ont réussi à tirer des missiles RIM-7 obsolètes avec des lance-missiles Buk déjà utilisés par l'Ukraine et datant de l'époque soviétique.

En outre, selon la même source, un nouveau lanceur a pu être construit à partir de pièces déjà utilisées en Ukraine. Celui-ci serait en mesure d'envoyer, depuis le sol, le missile AIM-9M Sidewinder, conçu en réalité comme un missile air-air. Ces engins sont justement particulièrement efficaces dans la défense antiaérienne, car ils disposent d'un système de ciblage par recherche de chaleur.

Ce programme du Pentagone, appelé «FrankenSAM», n'aurait pas vu le jour sans les désaccords budgétaires au sein du Congrès américain. A cause de ces différends, les Etats-Unis ne peuvent pas acheter de nouvelles armes pour l'Ukraine, mais peuvent rééquiper celles déjà existantes.

«FrankenSAM» est un jeu de mots composés du nom du docteur Frankenstein, le scientifique imaginé par Mary Shelley, et de l'abréviation de Surface to Air Missile (réd: en français, missile sol-air) «SAM».

Les Ukrainiens ont également modifié le système de missiles air-air AIM-132 mis à disposition par les Britanniques pour son utilisation depuis le sol. Il y a quelques jours, une vidéo de la destruction d'un drone russe kamikaze grâce à ce même système a tourné sur les réseaux. Mais impossible de savoir avec certitude quelles armes ont abattu les avions de combat russes.

Traduit et adapté par Valentine Zenker