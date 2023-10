Des militaires russes s'entraînent. Image: www.imago-images.de

Les pertes choquantes de la Russie révélées par des documents inattendus

Selon des documents gouvernementaux russes, Moscou aurait prévu des fonds spéciaux pour les familles des militaires tués en Ukraine. Des informations qui suggèrent que la guerre est plus coûteuse en vies humaines pour la Russie qu'elle ne le prétend.

Anne-Kathrin Hamilton

Depuis 600 jours, la Russie occupe une large partie de l'Ukraine. En face, les soldats de Kiev livrent une lutte acharnée pour défendre leur pays. On le sait, le Kremlin pensait que cela irait vite, qu'il prendrait Kiev en quelques jours. Cependant, la résistance ukrainienne s'est avérée plus forte que ce que l'état-major russe avait prévu.

Les jours se sont transformés en mois et les mois en années: bientôt la guerre atteindra son sinistre deuxième anniversaire. Les pertes des deux côtés sont énormes, bien que les deux parties minimisent souvent le nombre réel de soldats décédés.

Toutefois, des documents gouvernementaux russes pourraient désormais révéler le prix réel en vies humaines que représente l'invasion de l'Ukraine.

Des chiffres qui en diraient long

Pour son budget 2024, le gouvernement russe a alloué 16 335 milliards de roubles (151 043 000 francs) pour les familles de militaires blessés ou décédés. Sur ce total, 9987 milliards de roubles (92 580 000 francs) sont destinés à des paiements mensuels aux familles de soldats traumatisés.

C'est ce qu'affirme l'agence de presse indépendante russe Mozhem Obyasnit, dont la Frankfurter Rundschau s'est fait l'écho. L'analyse du projet de budget fédéral russe pour 2024-2026 fournit ainsi un aperçu intéressant.

D'après ces documents, des fonds sont prévus pour les familles de 102 700 militaires tués en Ukraine pour 2024. Cela donne un aperçu du nombre probable de victimes russes lors de ce conflit.

Les dépenses du gouvernement ont plus que doublé par rapport à 2022. L'agence de presse Mozhem Obyasnit a calculé que la différence de 2250 milliards de roubles (20 500 000 francs), divisée par le paiement mensuel, suggère que la Russie devra verser une compensation aux familles de 102 700 militaires. Mozhem Obyasnit conclut:

«Selon les prévisions des autorités, 100 000 militaires russes mourront au cours des deux prochaines années»

La bataille des chiffres et des morts

A titre de comparaison, en septembre 2022, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, avait déclaré que depuis la fin février 2022, 5937 soldats russes avaient été tués.

Mais, les combats intenses, continus et acharnés ont évidemment coûté la vie à beaucoup plus de soldats russes. Une analyse du New York Times a révélé que le nombre de victimes militaires en Russie se rapproche de 300 000, selon des informations officielles. Les estimations des pertes russes varient donc largement, mais en général, les chiffres fournis par Kiev dépassent ceux de ses alliés occidentaux.

Quelles sont les pertes ukrainiennes?

L'Ukraine évite également de divulguer des chiffres sur ses propres pertes militaires. Les services de renseignement occidentaux estiment, toutefois, qu'elles sont tout aussi importantes. En avril, des documents secrets américains divulgués ont fourni une estimation: Kiev aurait ainsi déploré entre

124 500 et 131 000 victimes, comprenant entre 15 500 et

17 500 morts et entre 109 000 et 113 500 blessés.

Quelle est la situation sur le front?

Malgré les pertes, l'armée russe, après avoir reculé en plusieurs endroits légèrement, poursuit une offensive sur la petite ville d'Avdiïvka. Le président russe Vladimir Poutine annonce des succès sur le front. Selon ses propres affirmations, l'armée russe a progressé dans son offensive en Ukraine, notamment dans la ville disputée d'Avdiïvka.

«Nos soldats améliorent leurs positions dans presque tout le territoire, qui est assez vaste», a déclaré Poutine dans une interview à la télévision russe, publiée dimanche sur les réseaux sociaux. «Cela concerne les régions de Kupjansk, de Zaporijjia et d'Avdiïvka.»

L'armée ukrainienne, de son côté, a déclaré dimanche que les attaques russes dans la région avaient été «repoussées» et étaient restées «sans succès». Plusieurs experts en politique ont déclaré, en se référant à des photos sur les réseaux sociaux montrant des attaques contre Avdiïvka, que les Russes avaient visiblement subi de lourdes pertes en matériel militaire.