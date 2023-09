Les Russes ont une technique «idiote» pour protéger leurs avions

(traduit et adapté de l'allemand par anaïs rey)

La base aérienne Engels-2, l'une des deux bases aériennes russes stratégiques des forces nucléaires, a déjà été la cible de deux attaques à la fin de l'année dernière. On ignore si ces attaques ont causé des dommages et, si oui, lesquels. La Russie avait alors affirmé que les attaques avaient été repoussées.

Kiev aurait une nouvelle arme qui frappe fort et loin en territoire russe

Selon les estimations d'un employé de l'Otan, qui s'est entretenu avec CNN sous couvert d'anonymat, les pneus devraient plutôt servir de protection contre les attaques de drones : «Nous ne savons toutefois pas si cela fonctionne», a-t-il confié. Selon lui, il est envisageable que les pneus en caoutchouc protègent effectivement les réservoirs des avions contre les éclats de drones et absorbent l'énergie de l'explosion.

Steffan Watkins, expert en matière d'aviation et de transport maritime, sur CNN.

Steffan Watkins, expert en matière d'aviation et de transport maritime, sur CNN.

La semaine dernière, au moins quatre avions de transport Iliouchine Il-76 ont été endommagés ou détruits lors d'une attaque contre la base aérienne russe de Pskov, près de la frontière estonienne. Si on ignore avec quelles armes Pskov a été attaquée, il pourrait vraisemblablement s'agir de drones kamikazes ou de missiles de croisière développés par l'Ukraine, capable de franchir la distance de 700 kilomètres entre Pskov et la frontière ukrainienne. Le président Volodymyr Zelensky a délibérément laissé cette question en suspens.

Des images satellites récentes de la base aérienne d'Engels-2, située à environ 800 kilomètres au sud-est de Moscou, ont révélé que des pneus de voiture ont été déposés sur les ailes et une partie des fuselages des bombardiers stratégiques Tu-95 . Ces appareils à long rayon d'action permettent de tirer les missiles de croisière qui terrorisent la population ukrainienne. Kiev prend donc un malin plaisir à essayer de les détruire.

Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'armée russe s'est souvent distinguée par des mesures de protection désespérées contre les attaques ukrainiennes. Pour n'en citer qu'une, des cages métalliques soudées ont été employées pour protéger les véhicules blindés de l'impact des drones kamikazes. Une efficacité qui s'avèrerait plus que limitée, selon les experts militaires.

Plus de «International»

Même au fin fond de la Russie, les avions de combat russes ne sont plus à l'abri des attaques de drones. Une nouvelle mesure de protection instaurée par Poutine laisse les spécialistes perplexes.

Sur cette image satellite d'un bombardier de l'armée russe de type Tu-95, situé sur la base aérienne d'Engels-2, on distingue bien les pneus de voiture sur l'appareil.

Sur cette image satellite d'un bombardier de l'armée russe de type Tu-95, situé sur la base aérienne d'Engels-2, on distingue bien les pneus de voiture sur l'appareil.

Les plus lus

«Wagner va continuer à exister, peu importe le nom»

La rivalité entre Vladimir Poutine et Evgueni Prigojine a pris fin avec la mort de ce dernier. Le journaliste Dimitri Zufferey, spécialiste de l'Osint, revient en détail sur une année et demie tumultueuse entre Wagner et le Kremlin dans un livre à paraître cette semaine. Entretien.

Même si on pouvait s'y attendre, l'évènement a choqué tous les observateurs du conflit ukrainien, fin août: le jet privé d'Evgueni Prigojine, rival mortel de Poutine, s'est écrasé dans la campagne russe après une impressionnante chute libre. Sur une dizaine de passagers, personne n'y aura survécu. Parmi les victimes, le sulfureux patron du groupe Wagner et l'autre fondateur de l'organisation, Dimitri Outkine.