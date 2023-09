Des secouristes éteignent un incendie après une attaque à la roquette russe sur un marché dans le centre-ville de Kostiantynivka, en Ukraine, mercredi 6 septembre 2023. Image: AP

Frappe russe sur un marché: «Les filles qui vendaient sont toutes mortes»

17 civils ont été tués dans une frappe russe sur un marché dans l'est de l'Ukraine, effectuée pendant une visite à Kiev du secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

Le bombardement à Kostiantynivka, une ville de la région de Donetsk, a eu lieu quelques heures après l'arrivée d'Antony Blinken. Celui-ci a insisté sur le fait que les Etats-Unis restaient «aux côtés de l'Ukraine». Ils fourniront pour la première fois des munitions contenant de l'uranium appauvri, efficaces contre les chars et les autres véhicules blindés.

Le Kremlin a de son côté reproché aux Etats-Unis de maintenir l'Ukraine en état de guerre.

Des images de vidéo-surveillance montrent une ruelle commerçante calme à lorsque soudain le sifflement d'un projectile se fait entendre, suivi d'une très forte explosion.

Une attaque «ignoble»

Un rescapé a témoigné de la violence de l'impact, survenu à un moment où les rues étaient très fréquentées. Il raconte:

«Tout a été détruit. Les filles qui vendaient sont toutes mortes»

Les secouristes ont fouillé les débris et transporté certains blessés pour les soigner devant des véhicules et des échoppes carbonisés. Le gouvernement ukrainien a fait état de 17 personnes tuées, dont un enfant, et 32 blessées.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé:

«Les terroristes russes ont délibérément visé le marché alors qu'aucune cible militaire ne se trouvait à proximité»

C'est une «attaque ignoble contre une communauté déchirée par la guerre», a dénoncé la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour l'Ukraine Denise Brown. Cela «souligne la nécessité de continuer à soutenir le peuple ukrainien dans la défense de son territoire», a réagi la porte-parole du président Joe Biden, Karine Jean-Pierre.

Malgré les multiples bombardements de sites civils en Ukraine faisant de nombreuses victimes, Moscou affirme systématiquement viser et détruire des objectifs militaires.