Les Russes attaquent-ils avec des gaz toxiques? «Ça te rend aveugle»

Image: www.imago-images.de

Depuis le début de la guerre d'invasion russe en Ukraine, on craint que le Kremlin emploie des armes chimiques. Une enquête va dans ce sens.

Anna-Lena Janzen / t-online

Plus de «International»

Un article de

Les troupes ukrainiennes accusent la Russie d'employer des gaz lors d'attaques. D'après CNN, ces dernières semaines, il y a eu des cas dans la région de Zaporijia, au sud de l'Ukraine, près d'Orikhiv, où un gaz corrosif et inflammable a été largué par des drones sur les lignes ukrainiennes. La chaîne américaine cite plusieurs soldats d'une unité ukrainienne sur le front ainsi qu'un membre des services de renseignement.

Les Russes auraient utilisé le gaz pour semer la panique parmi les soldats de Kiev avant de leur tirer dessus, a-t-on appris. Un infirmier a fait état de neuf cas où du gaz avait été largué sur les soldats par des drones. Une personne serait décédée.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Ces informations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante pour l'heure. Depuis le début de la guerre d'invasion russe contre l'Ukraine, il y a près de 22 mois, on craint, toutefois, que la Russie puisse utiliser du gaz toxique lors de ses attaques.

La Convention sur les armes chimiques des Nations unies interdit l'utilisation de telles armes. Un responsable des services de renseignement ukrainiens a déclaré à CNN que la substance utilisée par les Russes était une sorte de gaz CS. Celui-ci est également connu sous le nom de gaz lacrymogène. Ce composé chimique peut rendre les gens temporairement incapables d'agir en irritant les yeux, le nez, la bouche, les poumons et la peau.

Des brûlures et des stries sur le visage

Deux soldats qui ont apparemment survécu à cette attaque au gaz ont montré à CNN leurs dossiers médicaux indiquant qu'ils avaient été empoisonnés. L'un d'eux a déclaré à la chaîne d'information:

«J'ai d'abord vu de la fumée. Nous nous sommes précipités hors de la tranchée et le gaz a soudainement pris feu. La tranchée était en feu. Ce gaz brûle, te rend aveugle, tu ne peux pas respirer, il te tire immédiatement dans la gorge. Nous n'avons même pas eu une seconde.»

Le deuxième soldat a ajouté: «Tu le respires deux fois et ensuite tu ne peux plus respirer». Les hommes ont dit qu'ils avaient des brûlures et des stries sur le visage ainsi que dans la bouche et la gorge. Au moment de l'entretien, des rougeurs étaient encore visibles sur le visage des deux hommes en raison de leurs blessures.

Traduit et adapté par Noëline Flippe