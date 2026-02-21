Le CIO n'a pas apprécié le soutien à nouveau affiché à Trump par le boss de la FIFA.

Infantino va-t-il avoir des ennuis à cause de ce «geste politique»?

Cette semaine, le président de la FIFA a encore une fois affiché son soutien à Donald Trump. Le CIO, dont il est membre, a décidé d'ouvrir une enquête.

Le Comité international olympique va examiner de plus près un geste du président de la FIFA, le Suisse Gianni Infantino, survenu à l'occasion de la première réunion du Conseil pour la paix de Donald Trump.

Trump mobilise son «Conseil de paix» pour reconstruire Gaza

Ce jeudi, Gianni Infantino a d'abord annoncé «un véritable partenariat» entre la Fédération internationale de football association et le Conseil pour la paix. A Washington, le Suisse a déclaré:

«Chacun doit soutenir la paix»

La FIFA entend donc également y contribuer. Mais le Suisse est encore allé plus loin. Lors d'une réunion filmée, il s'est équipé d'une casquette rouge estampillée USA, soit celle des républicains, et sur laquelle figuraient les chiffres 45 et 47, soit les mandats de Donald Trump à la tête du pays.

La scène n'a duré que quelques secondes 👇🏼 Vidéo: youtube

Le CIO n'est pas content

Lors d’une conférence de presse organisée en pleins Jeux olympiques d’hiver, la présidente du CIO, Kirsty Coventry, a réagi. Elle a déclaré:

«Nous allons examiner cela et enquêter sur la supposée signature de documents»

Kirsty Coventry ne semblait en effet pas avoir été informée de la présence de Gianni Infantino, également membre du Comité olympique, au Conseil de la paix. Elle ignorait également le projet d'accord entre la FIFA et la rencontre de Trump. La patronne du CIO ne souhaitait donc «pas trop en dire » pour l’instant. La quadragénaire a toutefois expliqué:

«Maintenant que vous avez attiré notre attention sur ce point, nous allons l’examiner de plus près»

Kirsty Coventry a souligné:

«La Charte olympique est très claire sur ce qui est attendu des membres du CIO»

Gianni Infantino, qui fait donc lui aussi partie des membres du Comité international olympique, devra peut-être rendre des comptes pour ce qui ressemble à une prise de position politique. Car les membres du CIO sont tenus «d’agir en permanence indépendamment d'intérêts politiques».

La politique s'invite aux JO

La présidente du CIO a expliqué que son organisation continuera d’adopter une attitude politiquement neutre. Kirsty Coventry a donc déclaré:

«Je pense que c’est la seule manière pour nous, en tant qu’organisation, de garantir l’équité sur les sites de compétition.»

Mais durant ces Jeux olympiques, le CIO a déjà dû réagir à une démarche à portée politique. Il a ainsi pris la décision de disqualifier le coureur en skeleton ukrainien Wladislaw Heraskewytsch, à cause de son casque à l'effigie d'athlètes morts sur le front en Ukraine.

Cette décision avait suscité l’incompréhension, et même marqué la présidente du CIO, qui n'avait pu retenir ses larmes.

La séquence a marqué les Jeux 👇🏼 La présidente du CIO a craqué

Là aussi, les responsables s'étaient appuyés sur la Charte olympique, qui interdit toute propagande politique durant les Jeux.

Une amitié qui dure

La proximité de Gianni Infantino avec Donald Trump n'est pas nouvelle. En décembre dernier, le Valaisan de 55 ans avait remis au président américain un tout nouveau «prix de la paix» de la FIFA. Infantino apparaît par ailleurs fréquemment aux côtés du président américain.

Donald Trump a créé le Conseil pour la paix afin, notamment, de résoudre le conflit entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza. Cette nouvelle institution est critiquée en raison de sa composition, exclusivement masculine et composée de dirigeants proches de Donald Trump. (nih)