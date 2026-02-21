Infantino va-t-il avoir des ennuis à cause de ce «geste politique»?
Le Comité international olympique va examiner de plus près un geste du président de la FIFA, le Suisse Gianni Infantino, survenu à l'occasion de la première réunion du Conseil pour la paix de Donald Trump.
Ce jeudi, Gianni Infantino a d'abord annoncé «un véritable partenariat» entre la Fédération internationale de football association et le Conseil pour la paix. A Washington, le Suisse a déclaré:
La FIFA entend donc également y contribuer. Mais le Suisse est encore allé plus loin. Lors d'une réunion filmée, il s'est équipé d'une casquette rouge estampillée USA, soit celle des républicains, et sur laquelle figuraient les chiffres 45 et 47, soit les mandats de Donald Trump à la tête du pays.
La scène n'a duré que quelques secondes 👇🏼
Le CIO n'est pas content
Lors d’une conférence de presse organisée en pleins Jeux olympiques d’hiver, la présidente du CIO, Kirsty Coventry, a réagi. Elle a déclaré:
Kirsty Coventry ne semblait en effet pas avoir été informée de la présence de Gianni Infantino, également membre du Comité olympique, au Conseil de la paix. Elle ignorait également le projet d'accord entre la FIFA et la rencontre de Trump. La patronne du CIO ne souhaitait donc «pas trop en dire » pour l’instant. La quadragénaire a toutefois expliqué:
Kirsty Coventry a souligné:
Gianni Infantino, qui fait donc lui aussi partie des membres du Comité international olympique, devra peut-être rendre des comptes pour ce qui ressemble à une prise de position politique. Car les membres du CIO sont tenus «d’agir en permanence indépendamment d'intérêts politiques».
La politique s'invite aux JO
La présidente du CIO a expliqué que son organisation continuera d’adopter une attitude politiquement neutre. Kirsty Coventry a donc déclaré:
Mais durant ces Jeux olympiques, le CIO a déjà dû réagir à une démarche à portée politique. Il a ainsi pris la décision de disqualifier le coureur en skeleton ukrainien Wladislaw Heraskewytsch, à cause de son casque à l'effigie d'athlètes morts sur le front en Ukraine.
Celles-ci semblent avoir été distribuées aux dirigeants présents 👇🏼
Cette décision avait suscité l’incompréhension, et même marqué la présidente du CIO, qui n'avait pu retenir ses larmes.
Là aussi, les responsables s'étaient appuyés sur la Charte olympique, qui interdit toute propagande politique durant les Jeux.
Une amitié qui dure
La proximité de Gianni Infantino avec Donald Trump n'est pas nouvelle. En décembre dernier, le Valaisan de 55 ans avait remis au président américain un tout nouveau «prix de la paix» de la FIFA. Infantino apparaît par ailleurs fréquemment aux côtés du président américain.
Donald Trump a créé le Conseil pour la paix afin, notamment, de résoudre le conflit entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza. Cette nouvelle institution est critiquée en raison de sa composition, exclusivement masculine et composée de dirigeants proches de Donald Trump. (nih)