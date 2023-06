Qui a détruit le barrage? Une mystérieuse photo fait surface

De nouveaux indices apparaissent pour éclairer le contexte de la destruction du barrage de Kakhovka. Une photo montrant une voiture blanche avec un étrange chargement pointe vers le camp russe.

Le 6 juin à 2h35 (heure locale) et à 2h54 (heure locale), deux accidents se sont produits au barrage de Kakhovka, dans le sud de l'Ukraine. Deux explosions ont eu lieu. Les instituts sismiques d'Ukraine et de Roumanie ont enregistré les secousses. Des images prises par des satellites américains ont en outre montré de forts développements de chaleur sur le barrage, qui était alors contrôlé par les Russes.

Une photo transmise à l'agence de presse AP par des sources sécuritaires ukrainiennes montrerait désormais que la Russie est responsable de l'explosion. On y voit une voiture blanche avec un contenu révélateur.

Peu de temps après les explosions, une fissure est apparue dans le barrage de 30 mètres de haut, et finalement le mur de 3,2 kilomètres de long s'est effondré sur lui-même, déversant 18 milliards de mètres cubes d'eau dans les plaines fertiles à l'est de Kherson. La ville, qui est de nouveau sous contrôle ukrainien après avoir été reconquise l'année dernière, est considérée comme une métropole stratégique. La situation complique la contre-offensive des Ukrainiens.

Mais ce n'est pas tout: la rupture de la digue et les inondations catastrophiques qui ont suivi ont provoqué d'énormes dégâts. Des personnes sont mortes, des localités ont été dévastées, des terres agricoles ont été durablement détruites.

L'Ukraine et la Russie ont toutes deux rejeté la responsabilité de la destruction du barrage. Mais de plus en plus d'indices apparaissent et désignent la Russie comme responsable de la démolition. Une photo désormais publiée devrait étayer la thèse avancée par de nombreux experts ces derniers jours.

L'image qui change la donne

La photo montre une voiture blanche garée au milieu d'un remblai. Le toit de la voiture est ouvert et permet de voir à l'intérieur. On y distingue des tonneaux et ce qui ressemble à une mine terrestre. On peut également y voir un câble, comme ceux utilisés pour déclencher des explosifs. Le câble va de la voiture blanche au côté de la digue où se trouvent les positions russes.

La photographie a été prise par un drone ukrainien et transmise à l'agence de presse Associated Press. Elle est censée être ce que l'on appelle en anglais un «smoking gun». En d'autres termes, il s'agit d'une preuve éclatante et sans équivoque de qui est responsable de la destruction du barrage.

Des sources sécuritaires ukrainiennes ont, par ailleurs, indiqué à AP que la voiture remplie d'explosifs devait empêcher les troupes ukrainiennes de franchir le barrage. Selon cette hypothèse, la bombe contenue dans la voiture devait servir à renforcer par une explosion le dynamitage qui avait eu lieu dans la salle des machines du barrage. Les enregistrements sismographiques plaident en faveur de cette thèse.

L'Ukraine affirme, en outre, avoir intercepté la conversation téléphonique d'un soldat russe, selon laquelle des troupes de sabotage russes étaient à l'œuvre sur le barrage. «Ils voulaient semer la panique (en faisant sauter le barrage). Mais cela ne s'est pas passé comme prévu», aurait déclaré le soldat, selon les services secrets ukrainiens.

