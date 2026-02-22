Lula appelle à l’égalité face aux droits de douane

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a exhorté dimanche Donald Trump à traiter tous les pays de manière équitable.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva (à gauche) et le Premier ministre indien Narendra Modi (à droite) avant une réunion à Hyderabad House, à New Delhi, en Inde, le 21 février 2026. Keystone

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a appelé dimanche Donald Trump à traiter tous les pays sur un pied d'égalité, après l'imposition de droits de douane supplémentaires de 15% sur les importations.

«Le monde n'a pas besoin de turbulences supplémentaires, il a besoin de paix»

«Je tiens à dire au président américain Donald Trump que nous ne voulons pas d'une nouvelle Guerre froide. Nous ne voulons aucune ingérence dans aucun autre pays, nous voulons que tous les pays soient traités de manière égale.» Lula

Lula a indiqué ne pas vouloir commenter les décisions des Cours suprêmes d'autres pays, mais a fait part de son optimisme concernant sa visite prévue à Washington le mois prochain. Il s'est dit:

«Convaincu que les relations entre le Brésil et les États-Unis vont revenir à la normale après notre conversation.»

Après des mois de crise, Lula et Donald Trump ont été à plusieurs reprises en contact depuis une première rencontre officielle en octobre. A la suite de ce rapprochement, l'administration américaine a exempté de nombreux produits brésiliens qui étaient ciblés par des droits de douane de 40% infligés par Washington. Elle a aussi levé des sanctions contre un juge brésilien.

Lula était arrivé en Inde mercredi pour participer à un sommet sur l'intelligence artificielle. Lors de sa visite, l'Inde et le Brésil sont convenus de renforcer leur coopération en termes de minéraux critiques et terres rares. (dal/ats/blg/afp)