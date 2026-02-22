Lula appelle à l’égalité face aux droits de douane
Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a appelé dimanche Donald Trump à traiter tous les pays sur un pied d'égalité, après l'imposition de droits de douane supplémentaires de 15% sur les importations.
Lula a indiqué ne pas vouloir commenter les décisions des Cours suprêmes d'autres pays, mais a fait part de son optimisme concernant sa visite prévue à Washington le mois prochain. Il s'est dit:
Après des mois de crise, Lula et Donald Trump ont été à plusieurs reprises en contact depuis une première rencontre officielle en octobre. A la suite de ce rapprochement, l'administration américaine a exempté de nombreux produits brésiliens qui étaient ciblés par des droits de douane de 40% infligés par Washington. Elle a aussi levé des sanctions contre un juge brésilien.
Lula était arrivé en Inde mercredi pour participer à un sommet sur l'intelligence artificielle. Lors de sa visite, l'Inde et le Brésil sont convenus de renforcer leur coopération en termes de minéraux critiques et terres rares. (dal/ats/blg/afp)