Berset rencontre Zelensky

Alain Berset et Volodymyr Zelensky se sont rencontrés ce jeudi 1er juin 2023 en Moldavie. Keystone

En voyage officiel en Moldavie, les présidents suisse et ukrainien se sont rencontrés pour une brève conversation.

Plus de «International»

Le président de la Confédération Alain Berset a rencontré son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors du sommet de la Communauté politique européenne en Moldavie lors d'un bref entretien.

La poignée de main a eu lieu après la photo de groupe officielle. On ignore, pour l'heure, de quoi Berset et Zelensky ont parlé.

Ce qui est certain, c'est que ce Sommet européen des chefs d'Etat et de gouvernement est l'occasion pour le président ukrainien de demander des missilesPatriot et des avions de combat.

De son côté, la Suisse n'autorise pas, pour l'heure, l'exportation de matériel de guerre dans les régions en crise. Berset a, néanmoins, souligné devant les journalistes la proximité du sommet, qui se déroule à Bulboaca, dans la banlieue de la capitale moldave Chisinau, de la frontière ukrainienne. Celle-ci se trouve à seulement 20 kilomètres du lieu du sommet. Cette proximité est un signe de solidarité avec l'Ukraine, a déclaré Alain Berset.

Mais c'est aussi «un signal très fort de soutien à la Moldavie. Car la situation est également difficile pour Chisinau», a-t-il ajouté.

Développement suit

(jah/ats)