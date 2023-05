«Comme d'habitude, le commandant et les chefs d'unité ont fait leur rapport à l'état-major. L'approvisionnement en munitions, la formation de nouvelles brigades, notre tactique. Mais aussi le timing. C'est le plus important. Le timing, comment nous allons avancer. Et nous le ferons. Les décisions ont été prises.»

Volodymyr Zelensky