La situation sur le front ukrainien résumée en 4 points

Mardi, l'Ukraine a signalé de nombreuses attaques russes dans les régions Est et Sud. Le président ukrainien a admis la difficulté de la situation militaire.

Plus de «International»

Un canon automoteur russe de 152 mm tire en direction d'une position ukrainienne. Keystone

L'Ukraine a fait état mardi de dizaines d'attaques russes sur le front Est et Sud. La veille, le président ukrainien avait avoué que la situation était «extrêmement difficile» pour ses forces, privées de munitions et d'aide américaine, après bientôt deux ans de guerre.

Pourquoi le moment est symbolique en Ukraine?

Ces offensives surviennent au moment où l'Ukraine célèbre le 10e anniversaire de la mort de dizaines de manifestants à Kiev, lors de la révolution de la dignité, ou révolution de Maïdan, qui a conduit à la chute des dirigeants du pays soutenus par Moscou.

Ce soulèvement a également marqué le début de l'annexion de la Crimée par la Russie dans le sud de l'Ukraine et d'un mouvement séparatiste pro-russe dans l'est du pays. «Cela fait 10 ans depuis (le début) des tentatives visant à nous détruire et à détruire notre indépendance», a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Facebook:

«Mais nous avons tenu bon il y a dix ans et nous continuons de le faire aujourd'hui»

La Russie «a cherché à faire de nous sa colonie, mais n'a pas atteint son objectif. Nous gagnerons», a de son côté déclaré le chef de l'administration présidentielle, Andriï Iermak.

Quelle est la situation sur le front?

Dans son compte-rendu matinal, mardi, l'état-major ukrainien a relevé pas moins de 84 attaques russes enregistrées lors des dernières 24 heures, assurant que toutes ont été «repoussées» par l'armée ukrainienne.

Ces attaques interviennent dans la foulée de la prise, samedi, par les forces de Moscou de la ville d'Avdiïvka, dans la région de Donetsk, à quelques jours du début de la troisième année de guerre depuis l'invasion de l'Ukraine lancée par la Russie le 24 février 2022.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Si l'activité russe s'est nettement réduite autour d'Avdiïvka même - 9 attaques relevées -, en revanche 21 attaques ont notamment eu lieu près de Mariïnka, au sud-ouest d'Avdiïvka, 14 dans la zone de Bakhmout (est) et 11 dans la région de Zaporijjia (sud).

Dans la zone d'Avdiïvka, «les Russes se regroupent, ils ont atteint leurs objectifs tactiques» et «ils transféreront probablement des unités vers d'autres secteurs», avait souligné lundi le porte-parole de l'armée ukrainienne Dmytro Lykhovy.

Un manque criant de munitions

«La situation est extrêmement difficile en plusieurs points de la ligne de front, où les troupes russes ont concentré un maximum de réserves», a reconnu lundi soir le président ukrainienne Volodymyr Zelensky. «Elles mettent à profit le retard dans l'aide à l'Ukraine», a-t-il ajouté, alors que Kiev, privée d'une aide militaire américaine cruciale de 60 milliards de dollars, actuellement bloquée au Congrès.

Kiev manque de munitions d'artillerie, de défense antiaérienne ou encore d'armes de longue portée. L'armée peine aussi à regarnir ses rangs, après l'échec de sa contre-offensive de l'été 2023.

Le président Zelensky a dans ce contexte remercié, mardi, la Suède qui a annoncé une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, sous forme d'équipements d'un montant d'environ 633 millions d'euros.

Denys Chmygal. Keystone

En déplacement au Japon, le premier ministre ukrainien Denys Chmygal a dit mardi être confiant que le Congrès américain débloquera l'aide tant attendue.

«Je crois que les Etats-Unis soutiendront également l'Ukraine, comme l'Union européenne, comme le Japon, comme tous les pays du G7, le FMI et toutes les organisations financières internationales.»

«Nous ne pouvons donc pas parler de fatigue, car c'est une guerre existentielle. Vous ne pouvez pas être fatigué lorsque vous vous battez pour votre avenir, pour votre vie... pour l'ordre sécuritaire mondial», a-t-il déclaré, interrogé sur «la lassitude de l'Ukraine».

Des troupes ukrainiennes fatiguées

Sur le terrain, Sviataslav Iaremenko, qui avait combattu contre les séparatistes dès 2014 puis a rejoint de nouveau l'armée après l'invasion du 24 février 2022, confie à l'AFP qu'«après deux ans de guerre, la fatigue s'est accumulée». «Je pense qu'on doit continuer de combattre encore pendant plusieurs années», a-t-il dit, «ça dépendra de combien nos partenaires occidentaux vont nous aider».Le militaire, rencontré à Kostiantynivka, ville de l'Est non-loin du front, assène:

«Nous avons beaucoup de besoins: blindés, armes, munitions. On a besoin de tout»

Les forces de Moscou continuent aussi leurs bombardements quasi quotidiens sur des zones éloignées des combats. Cinq civils ont ainsi été tués par une frappe russe sur un village de la région de Soumy, située dans le nord-est de l'Ukraine et frontalière de la Russie, a annoncé mardi l'armée ukrainienne.

Et la défense aérienne a de son côté annoncé avoir détruit 23 drones explosifs Shahed de conception iranienne, lancés dans la nuit de lundi à mardi par la Russie sur différentes régions d'Ukraine. (jah/ats)